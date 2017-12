Nas garras do felino

Morte lenta

Segundo o INCA-Instituto Nacional do Câncer o brasileiro ingere 5 Kg de agrotóxico por ano em função do excesso do produto químico colocado em nossas lavouras. Resultado: 74% das mortes provocadas pela doença é em função dessa intoxição exagerada pelo consumo desse alimento envenenado. Fonte Dr. Luiz Cabral (SDR).

Mais um campeão de audiência

O Programa “Qual o Papo” lançado pela Difusora nas noites de sexta-feira já é sucesso absoluto na live do Facebook. Parabéns ao Jr. Coelho, Fabrício Ferrari, J. Macedo e Carlinhos Pastana.

Ralho

O Senador Randolfe Rodrigues usou a Tribuna do Senado para dar uma descompostura no Gal. Mourão do Exército Brasileiro. Mas o tiro saiu pela culatra. O General de Brigada Paulo Chaga lembrou ao Senador o que ele deveria saber de có e salteado, já que é advogado e professor de direito constitucional. No caos e diante da falta de condições de resolver a o imbróglio em que está metido o Brasil é obrigação constitucional das Forças Armadas Intervirem. Demorou!

De novo

A Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA mais uma vez aterrorizando os consumidores. Valores estratosféricos nas contas de energia e o fim da urgência para religação. SE sua energia foi interrompida pelo corte, só após 24 horas a religação.

Desespero

O seu Barbosa do Brasil Novo que o diga. Idoso, com deficiência física, pobre e com uma conta de R$ 1.900,00 (Hum mil e Novecentos Reais). Detalhe: não um ar condicionado sequer e suas contas nunca extrapolaram a casa dos R$ 150. O velhinho não sabe o que faz.

Aviso

Não se cutuca Onça com vara curta. Randolfe Rodrigues deu uma tapa na boca do Leão. Sargento Roseno do Exército avisou. Se punirem Mourão, antecipamos a intervenção. Alguém paga pra ver?

Cabra Macho

Meritíssimo Dr. João Bosco, da Justiça Federal no dia 21 marcou mais um gol de placa no tocante ao Programa Luz Para Todos. Na presença de centenas de agricultores assinou o contrato do Programa com os órgãos do setor elétrico. Agora só falta a licitação. Bola nos pés da CEA. É chutar e correr pra galera.

Inversão

Muita gente falando abobrinha com relação ao tráfico, que é de responsabilidade da União, logo Federal e Forças Armadas. A Civil apreende os trafigantes quando a droga já adentrou em território nacional. Nossa costa está sem guarnecimento amigos e aí, quem vai impedir da droga chegar em nossos lares. A Civil prende uma porção, chega um caminhão.