O Amapá tem uma administração estadual voltada para resolver os problemas econômicos e sociais do povo amapaense, e em conduzindo com firmeza as decisões sobre o que deve ser executados em benefício do povo e respeitando e promovendo diálogo com as categorias de servidores públicos do Estado. Grandes e importantes passos tem sido dados pelo atual gestor estadual, Waldez Góes, para que recursos financeiros sejam mantidos em circulação na economia local, ao mesmo tempo driblando a crise de arrecadação e dos repasses constitucionais, mas mantendo os investimentos e honrando os compromissos com os fornecedores e principalmente com o pagamento do servidor público.