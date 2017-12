Abraço coletivo encerra palestra do CVV na Embrapa

Programação fez parte do Setembro Amarelo









Um abraço coletivo encerrou a programação do CVV (Centro do Valorização da Vida) no Auditório Tucuju da Embrapa Amapá, na manhã da última terça-feira, 19/9, em Macapá (AP). A entidade foi convidada pela Comissão Local de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) para promover uma palestra sobre comportamentos que podem desencadear problemas emocionais, transtornos mentais e até o suicídio. A programação faz parte da adesão da Embrapa Amapá ao Setembro Amarelo, uma campanha promovida em todo o País desde 2015 com o objetivo de conscientizar sobre o suicídio e alertar a população quanto aos sinais de alerta e prevenção.





“A ideia surgiu quando soubemos do chamado de voluntários para o CVV. Entramos em contato com o coordenador para realizar uma palestra na Embrapa a receptividade foi imediata. Uma ação como essa é importante porque o lado emocional e psicológico reflete muito na qualidade do trabalho. Se a gente tem problemas e não consegue desabafar, isso repercute no desempenho dentro da empresa”, explicou Marcela Luz, presidente da Comissão de Clima Organizacional e QVT.

Para contribuir no esclarecimento sobre os fatores de risco a transtornos mentais, a coordenadora do curso de psicologia da faculdade IMMes, psicóloga Camila Siqueira destacou o conceito de ansiedade do ponto de vista médico e emocional, e citou a depressão como um dos fatores de riscos ao suicídio. “A participação dos funcionários foi muito boa, eles tinham muitas dúvidas e certamente acabam sendo agentes do conhecimento que multiplicarão para outras pessoas em vários ambientes locais”, acrescentou a psicóloga. Ela citou como mérito deste esclarecimento o fato de que muita gente tem a oportunidade de descontruir o olhar e a impressão sobre os profissionais de saúde que atuam na abordagem das questões emocionais. “Gostamos muito da psicóloga parceira do CVV que veio palestrar, ela utilizou uma linguagem bem acessível”, acrescentou Marcela Luz.





Durante sua apresentação no auditório da Embrapa, o coordenador do CVV no Amapá, Wander Silva, explicou que esta entidade presta um serviço humanitário, realizando um atendimento não clínico, baseado no diálogo do desabafo (ou mesmo apenas na escuta) amigo e sigiloso. Com relação a situações pessoais que levam a depressão ou mesmo risco de suicídio, ele recomentou ficar atentos aos sintomas como mudança de comportamento, incluindo o isolamento repentino. “A abordagem do CVV é feita totalmente por voluntários. Trabalhamos com prevenção, partimos da ideia de que a pessoa que nos procura está em busca de soluções para resolver uma situação, então a gente não pensa na ênfase do combate ao suicídio. Nós atuamos na prevenção“.