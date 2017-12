Ponte do Gurupora: tráfego é normalizado após conclusão de reforma

Ponte foi reformada após ser alvo de vandalismo no fim de agosto, o que provocou a interdição do tráfego de veículos pesado pelo local.

Por: Ailton Leite

Foto: SETRAP

Se trata de uma obra emergencial na estrutura de madeira, já que em breve deverá ser construída uma ponte de concreto armado no local.

Está normalizado desde o início desta semana o acesso de veículos leves e pesados na Ponte do Gurupora, localizada na rodovia AP-070, e que dá acesso ao município de Cutias, a 135 km de Macapá. A reforma emergencial feita após o local ser alvo de vandalismo e incêndio durante a madrugada do dia 29 de agosto, e foi concluída na semana passada.

O incêndio provocou danos na estrutura da ponte e provocou a interdição temporária do tráfego de veículos pesados.

De acordo com o diretor de Obras Viárias da Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), Marcelo Farias, foi feita a troca dos deslizantes, transversinas, longarinas, balancim, guarda corpo e guarda roda, tabuleiro, pranchetas, além de pilares da ponte.

O secretário de Estado de Transporte, Jorge Amanajás, ressaltou que se trata de uma obra emergencial na estrutura de madeira já que em breve deverá ser construída uma ponte de concreto armado no local. “O projeto para a construção desta ponte está finalizado e aguardamos apenas a liberação de recursos para que a obra seja iniciada”, concluiu.

Outras pontes

Em processo de licitação, o Governo do Amapá deve iniciar ainda neste semestre as reformas das pontes do Meruoca, localizada na Rodovia AP-426, no município de Amapá, e da comunidade do Corre Água, a 102 km de Macapá.

Este ano, o Estado já realizou as reformas da ponte do ramal das Queimadas, no município de Amapá, e do Irajá, na Rodovia AP-070. Em março, foi concluída a obra na ponte do Distrito de Cunani, em Calçoene, e da comunidade de Tessalônica, em Macapá.

Em maio, o Estado concluiu a obra na ponte do Rio Anauerapucu, comunidade localizada no município de Santana, e da ponte do Rio Santo Antônio da Pedreira, em Macapá.