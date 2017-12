FCria PROCESSO SELETIVO

Governo abre processo seletivo com 136 vagas para quadro da FCria

Os cargos temporários são para ensino médio e superior. Salários variam de R$ 2.411,30 a R$ 3.444,76.

Foto: Arquivo Secom

Os profissionais selecionados vão trabalhar nos núcleos da instituição, como Cesein e CIP.

O Governo do Amapá divulgou nesta terça-feira, 19, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para seleção temporária de profissionais para cargos de nível médio e superior interessados em atuarem nos Núcleos de Atendimento Socioeducativo da Fundação da Criança e do Adolescente (FCria). Ao todo serão disponibilizadas 136 vagas, destas 110 de contratação imediata e 36 cadastros reserva. Os salários variam de R$ 2.411,30 a R$ 3.444,76.

As inscrições deverão ser realizadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico pelo endereço: www. processoseletivo.ap.gov.br , no período de 19 a 25 de setembro.

As vagas são para os cargos de assistente social, arte-educador, pedagogo, psicólogo, educador social e monitor socioeducativo.

A diretora presidente da FCria, Natália Façanha, explica que a contratação se faz necessária para garantir a eficácia dos trabalhos realizados nos núcleos da instituição. Ela destaca que o contrato terá duração de 24 meses, de acordo com interesse da instituição.

“O governador do Estado, Waldez Góes, já autorizou o estudo para a realização do concurso público para instituição onde teremos nosso quadro permanente”, afirmou Façanha.

O processo seletivo transcorrerá por três fases: a inscrição online do candidato, analise curricular com apresentação de documentos comprobatórios e o curso de capacitação realizado pela FCria. Todas as fases serão de caráter classificatório e eliminatório.

Especificamente para o cargo de monitor socioeducativo, o candidato deverá ter, além do certificado do ensino médio completo, o curso de formação de vigilante devidamente atualizado até a data da contratação e disponibilidade para viagens intermunicipais e interestaduais.

De acordo com edital, a publicação do resultado final está prevista para o dia 25 de outubro.

FCria

A instituição tem a missão de coordenar e executar a política de promoção, garantia e defesa dos diretos das crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, e de adolescentes autores de ato infracional no cumprimento de medidas socioeducativas e cautelar. O prédio da FCria fica localizado Rua Eliezer Levy, 1090, no bairro Centro, em Macapá.