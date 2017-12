Instituto NET Claro Embratel abre inscrições para a 6º edição do Campus Mobile

São Paulo, XX de setembro de 2017 – Instituto NET Claro Embratel anuncia o lançamento da 6º edição do Campus Mobile, programa que tem o objetivo de identificar, estimular a formação de jovens talentos universitários para atuação de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel, além de contribuir para o desenvolvimento social do Brasil. As inscrições podem ser individuais ou em equipe com até três membros e estão abertas até o dia anuncia o lançamento da 6º edição do, programa que tem o objetivo de identificar, estimular a formação de jovens talentos universitários para atuação de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel, além de contribuir para o desenvolvimento social do Brasil. As inscrições podem ser individuais ou em equipe com até três membros e estão abertas até o dia 05 de novembro , podendo ser realizadas no www. institutoclaro.org.br/campusmo bile





Estão aptos a participar universitários que estejam matriculados em um curso de graduação de uma instituição de ensino superior no Brasil e jovens recém-formados (em 2016 ou 2017). “Temos muito orgulho do crescimento do Campus Mobile e do comprometimento dos participantes ao longo dos últimos anos. Estamos sempre abertos a dar oportunidades para desenvolver projetos tão interessantes”, comemora Daniely Gomeiro, vice-presidente do Instituto NET Claro Embratel.





O Campus Mobile é dividido em cinco etapas: Inscrição das ideias e soluções; Seleção e Divulgação das Ideias e Soluções; Desenvolvimento dos Projetos; Finalização de protótipos; e uma Viagem de Imersão no Vale do Silício, São Francisco (CA), nos Estados Unidos, para concluírem seus projetos. Ao todo, serão selecionados 120 projetos, com até 17 equipes por categoria.