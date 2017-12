A Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares realiza neste sábado (23), a 36ª Caminhada Alexandrina, um dos eventos mais tradicionais do Amapá, com a saída marcada para as 08 horas da manhã, da frente da escola, no bairro do Trem, com o seguinte itinerário: avenida Feliciano Coelho, Rua General Rondon, avenida Coriolano Jucá, Rua Candido Mendes, orla do bairro Santa Inês, e chegada no complexo do Araxá.