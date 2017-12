Por que eu pedalo? Pedalo para esquecer dos problemas. Pedalo para trabalhar meu corpo e a minha alma. E claro, acima de tudo, pedalo para me divertir. A bicicleta é fundamental na minha vida. Ela me ajuda a ser uma pessoa mais determinada, tanto no trabalho quanto na minha rotina pessoal – sem contar as competições de que participo em diversos finais de semana. Além disso, ela ainda me leva a lugares inesquecíveis e me faz conhecer pessoas maravilhosas. Não sei o que seria de mim sem ela. Está argumentação é de Laís Saes, mas pode ser dita por todos que tem no ciclismo uma meta de vida.