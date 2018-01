David de Sousa Barreto ficou com o vice-campeonato, o jovem de apenas 15 anos é considerado uma revelação do pugilismo amapaense. Atleta que treina desde os 10 anos no Clube de boxe Nelson dos Anjos, localizado no bairro do Congós, zona Sul de Macapá, vem ganhando notoriedade no cenário local pelos bons resultados obtidos nas competições estaduais e começa a se destacar também fora do estado. Para o garoto humilde da periferia, as conquistas vão além dos ringues e mostra que o esporte é um caminho viável, transformando vidas e mudando destinos.