HOMENAGEM PÓSTUMA

O mundo do futebol perdeu um dos jogadores mais atuantes do futebol amapaense e paraense, na década de 1970. Morreu na tarde de quarta-feira (13), Luiz Fernando Mareco Leal (64), popularmente conhecido pelo apelido de ‘Marreco’, que escreveu sua história em gramados dentro e fora do Amapá. No estado, o ex-jogador vestiu as camisas do Amapá Clube, Santana e no Pará, defendeu o Clube do Remo, ao lado de Bira, onde foi tricampeão.