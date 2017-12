A gestão de Clécio Luís (REDE) tem uma mania, prometer o que não pode cumprir. Desta vez foi com referência a iluminação pública de Macapá, que passou a ser gerida pelo município, após assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com intermediação do Ministério Público do Estado, no dia 10 de março deste ano.