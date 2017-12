Governo realiza ação social para atender vítimas do incêndio no Araxá

Atendimento continua nesta terça, 19, e possibilita a emissão de Carteira de Identidade, CPF e Cartão do SUS.

Foto: Maksuel Martins

Vítimas do sinistro, Alessandro e o filho Leonardo aproveitaram a ação para obter a segunda via de todos os documentos pessoais

Nesta segunda-feira, 18, teve início uma ação social do Governo do Amapá para garantir a emissão da segunda via de documentos às famílias atingidas pelo incêndio ocorrido no bairro Araxá, Zona Sul de Macapá, no último dia 15. A iniciativa é realizada pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac – Super Fácil) e ocorre na Escola Municipal Antônio Barbosa, bairro Santa Inês, onde estão abrigadas cinco das 15 famílias atingidas pelo sinistro.

A diretora geral de atendimento do Super Fácil, Marciane Santo, explica que a ação terá continuidade na terça-feira, 19, das 14h às 18h. “Estamos acolhendo essas pessoas e oferecendo a elas serviços de emissão de Carteira de Identidade, CPF e Cartão do SUS, além de registro de ocorrência”, explica Marciane. Ela acrescenta que as vítimas receberão os documentos imediatamente após a solicitação, com exceção da Carteira de Identidade que será disponibilizada na próxima sexta-feira, 22.

O serigrafista Alessandro Cardoso, 37, participou da ação e aproveitou para solicitar a segunda via de todos os documentos pessoais. Ele estava acompanhado do filho, o estudante Leonardo Cardoso, que completou 16 anos no dia em que ocorreu o incêndio. Ambos estão abrigados na casa da mãe de Leonardo.

“Não tinha ninguém em casa, pois estávamos trabalhando; graças a Deus, eu e meu filho estamos bem, e isso é o mais importante. Agora, nossa expectativa é reconstruir nossas vidas e retirar novos documentos é um primeiro passo”, conta Alessandro. Ele acrescenta que uma das formas encontradas para lidar com a situação é oferecer ajuda para outras vítimas que ficaram ainda mais abaladas com o incêndio.

A dona de casa Lídia Farias, 23, aproveitou a ação para retirar a segunda via da Carteira de Identidade e do CPF. Ela foi vítima do sinistro e perdeu a casa em que vivia com o marido, os filhos e outras duas famílias. “Perdemos absolutamente tudo, de roupas a eletrodomésticos. É difícil, mas vamos seguir nossas vidas e, aos poucos, recuperar tudo”, emociona-se.





Incêndio

O sinistro aconteceu em uma área alagada e afetou onze casas, destas sete foram totalmente destruídas e as demais tiveram danos parciais. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Amapá (Cedec), no total 19 famílias foram atingidas, 15 moravam nas casas com perda total, as outras quatro tiveram seus imóveis parcialmente danificados e dispensaram auxílio.

Suporte

O Governo do Amapá está prestando todo suporte e atendimento às vítimas. Após o sinistro as famílias foram imediatamente encaminhadas para Escola Municipal Antônio Barbosa, no bairro Santa Inês. No local, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims) fizeram o atendimento para a retirada de documentos civis. A Prefeitura de Macapá ficou responsável pelo atendimento social com alimentação e aluguel social.