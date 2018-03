Reality Exathlon

Recuperada da lesão que a deixou fora da seleção feminina de futebol no início do ano, a zagueira Alline Calandrini se preparava para voltar a defender o Santos, quando o desafio de Exathlon mudou seus planos: “Já estava treinando no campo com previsão de voltar agora em setembro, mas adiei. A direção do clube me apoiou e só pediu uma coisa; pra eu ganhar. E eu vou ganhar”, garante.

Competitiva, a atleta que integra a seleção desde 2007 acredita que os treinos para o futebol vão beneficiá-la na competição: “eu sou ágil, corro mais, então eu acho que a velocidade pode ser um diferencial a meu favor”, diz. Alline também não tem nenhum receio de sofrer com uma eventual restrição de comida na competição: “Eu sou magrinha, né? Eu tiro de letra essa questão de ficar um tempo sem comer porque eu faço aquele jejum intermitente. Eu durmo sem comer, acordo e como só à uma hora da tarde. Estou acostumada”.

Algum ponto fraco na competição? “Posso ficar intimidada no início diante dos atletas mais conhecidos do que eu. Mas eu já estou preparada para me soltar, ser eu mesma e ajudar minha equipe, dar minha opinião. Eu sou capitã, tenho liderança, também sei apaziguar certas situações, acho que isso pode ser bom pra mim”, diz a Sereia da Vila.