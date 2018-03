Somente no sábado (2) foram batidos mais de 4 recordes o que representa melhora na performance dos nadadores veteranos. Destaque para a Vó Terezinha que bateu recorde e Paulo Ribas do Estado do Pará, que participa do evento pela primeira vez em Campo Grande. Após as premiações ficou decidido que o próximo brasileiro Master de Natação será realizado em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, Nordeste do Brasil cumprindo assim as alternâncias regionais. Em 2016 o evento foi sediado no Amapá.