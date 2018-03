Aphtae epizooticae

A expectativa de todos, porém, está no que ocorreria a partir de agosto, quando está prevista a resposta, também pelo Ministério da Agricultura, a um pedido oficial de reconhecimento do Estado como área livre de aftosa com vacinação. Apesar das dificuldades, alcançamos as adequações no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa), por meio do sistema de auditorias, de supervisões nas unidades veterinárias locais (UVL) e inquéritos soroepidemiológicos, tendo um papel preponderante, orientando as adequações e melhorias necessárias à evolução da condição sanitária”, diz trecho do pedido.