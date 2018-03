EMBRAPA - AMAPÁ

Os sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e o Sistema Plantio Direto (SPD), pesquisados pela Embrapa, estão entre as tecnologias de produção sustentáveis preconizadas pelo Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), que incentiva a adoção de soluções tecnológicas que contribuam com a redução do efeito estufa e melhorem a renda dos produtores. De acordo com o material informativo do seminário, a necessidade de preservar o ambiente e, simultaneamente, intensificar a produção agropecuária estimulou a pesquisa a gerar tecnologias para produções eficientes e com baixo impacto aos ecossistemas. Realizado na mesma semana da abertura da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa (doença infecciosa causada por vírus), o evento representa uma oportunidade para a Embrapa e a Acriap compartilhar informações de resultados de pesquisas com os produtores e técnicos visando contribuir para o desenvolvimento econômico, ambiental e social sustentável do Estado do Amapá. Os organizadores destacam que o sucesso na produção pecuária está diretamente vinculado à nutrição, sanidade e conforto animal. Vários benefícios podem ser disponibilizados pelos sistemas integrados de produção com ruminantes, como otimização de insumos na formação de pastagem; minimização da compactação do solo; utilização de cercas vivas; suplementação proteica para os animais; aumento da qualidade da forragem; aumento no consumo de forragem; bem-estar animal e maior ganho de peso.