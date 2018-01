Outro ponto que levou à formação da força-tarefa foi a indicação da existência de eventuais irregularidades nas matrículas de imóveis na região dos conflitos agrários, assim como o procedimento administrativo 0000528-39.2015.8.03.0005, que objetiva o bloqueio e a anulação dos registros de imóveis e das respectivas matrículas e averbações em nome da empresa Amcel (Amapá Florestal e Celulose S.A.). "Considerando a complexidade do caso e a necessidade de ações conjuntas e coordenadas por parte do Ministério Público envolvendo as Promotorias de Justiça dos municípios, resolvo designar os promotores para apuração", diz parte da portaria.