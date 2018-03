Nas garras do felino

Nem pro céu

Foi o que ouvir de um militante do PT com relação à possibilidade de apoiar Capiberibe para uma função pública. Perco o amigo, mas não a piada. Soltei na hora. “A prostituta cansou de apanhar do Cafetão”. Claro, metáfora, mas foi assim a relação PT/PSB ao longo de três mandatos, cumpridos no comando do Poder Executivo Estadual.

Sem distritão

Essa é a opinião do líder do PSD no Amapá, Deputado Federal Marcos Reatequi. Por tanto, candidatos, à busca por uma boa coligação está aberta. Ainda vai prevalecer o coeficiente eleitoral e muita gente vai a Brasília a reboque.

Reca

A Reca Ronca a RENCA. Rima pobre a parte, essa é a realidade do bate boca entorno desse tema, que não deveria, mas, virou polêmico. O problema é que a reca ronca muita abobrinha. Putz!

Mais duas dele

Waldez Góes não para. Lançou o programa Amapá Jovem que vai embalar o sonho de muitos jovens e já esquadrinha edital para Defensor Público. Quem vai meter a cara com o WG. Há quem diga que a oposição sente a “Perpétua” no pescoço, fungando forte. Calma turma, tem mais, muito mais. Segura aí que tem mais.

Sem necessidade

Deputado Estadual Jaime Peres deu um tamanho bofetão na cara da onça. O exemplo de Moisés Souza não foi pedagógico, pelo menos é o que parece. O homem, vice-líder do governo na ALAEAP, disparou um monte contra o Setrap. E o pior, o contrato de manutenção da Rodovia BR 156 Eixo Sul e parte compreendida entre Calçoene e Oiapoque são de responsabilidade do DNIT. Sem necessidade.

Criminalizando o empreendedor

É impressionante o contra censo dos ecos chatos de araque. São contra a RENCA por que vai destruir o meio ambiente, até parece que a legislação ambiental no Brasil é de uma frouxidão animadora para quem quer empreender por aqui. Aqui tudo é proibido, sem tem destruição é porque tem alguém colocando no bolso dinheiro indevido. Ou não?

A Lei x Fora dela