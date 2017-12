Deputadas do Amapá participam de reunião do Parlamento Amazônico, em Manaus









As deputadas Edna Auzier (PSD), Cristina Almeida (PSB) e Aparecida Salomão (PSD) representaram o Poder Legislativo do Amapá na 14ª Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico. O encontro ocorreu nesta quarta-feira, 27, em Manaus, no auditório Senador João Bosco, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).





Os principais temas, debatidos na reunião, foram a política nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, inclusive, com uma palestra ministrada pelo presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), general Franklimberg de Freitas; e a geração de renda para as populações indígenas com a exploração e manejo de animais silvestres que estejam com superpopulações, além do etnoturismo, com a participação da Funai, por meio de atividades que incluem a pesca esportiva nas aldeias. Esse método já está sendo praticado, com êxito, em aldeias localizadas no município amazonense de Itacoatiara.





Para a deputada Edna Auzier, esse exemplo pode ser seguido pela população indígena do Amapá. “Esse tema é atual e oportuno, pois temos uma extensa população indígena, de mais de 8 mil habitantes no estado, que precisa ser respeitada em sua cultura e ter seu habitat natural preservado. Animais como o Jacaré e a tartaruga, em abundância em algumas regiões do Amapá, podem ser explorados sob a supervisão da Funai e do Ibama, criando alternativas econômicas para nossos irmãos indígenas”, defendeu.





As deputadas Edna Auzier e Cristina Almeida ocupam cargos no Parlamento Amazônico. A primeira é secretária de Políticas para o Desenvolvimento da Mulher, e a segunda é secretária de Direitos Humanos daquela instituição que congrega deputados estaduais dos nove estados que compõem a Amazônia Legal brasileira (Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins).