Programa Peixe Popular acontecerá somente em Santana neste fim de semana

A Agência de Pesca do Amapá (Pescap), órgão do governo do Estado, informa que nos dias 29 e 30 de setembro a ação do programa Peixe Popular ocorrerá somente em Santana, e não mais em Macapá.

Os locais de comercialização serão em frente ao Instituto de Previdência do Município de Santana (Sanprev) e outro na Praça do Fórum. Os pontos funcionarão no horário de 8h às 18h.

A agência informa, ainda, que se concentra em levar o programa Peixe Popular ao interior do Estado (Pedra Branca e Serra do Navio), para atender os produtores e a comunidade nessas localidades. A ação nesses municípios acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro.

Produtores de Porto Grande e Ferreira Gomes trabalham junto com a Pescap para sediarem ações do Peixe Popular, provavelmente no mês de novembro.

Em Macapá, até o fim do ano, deverão ocorrer mais três ações do programa.