Pastor Otoniel Alves de Alencar – 100 anos













Esta 3ª feira agora, 3 de outubro de 2017, torna-se uma das principais da história amapaense e do protestantismo brasileiro, pois, se vivo estivesse, o Pastor Otoniel Alves de Alencar, de saudosa memória, completaria 100 (cem) anos de idade.

Considerado um dos principais líderes da Assembleia de Deus da região Norte do Brasil, tornou-se o “divisor de águas” da história também centenária do assembleanismo amapaense. Isso é tão verdade que ambos – ele e a Igreja, têm a mesma idade de existência, pois, ainda se faz fortemente presente na referida denominação por meio de seu sucessor, o filho Oton Miranda de Alencar.

A história de vida do Pastor Otoniel Alencar, hoje considerado “O Apóstolo da Amazônia”, é uma verdadeira saga de cunho universal. Já está eternizada por meio de uma biografia, de autoria do filho Pastor Oton, a ser lançada no período de 19 a 21 deste mês, no conclave de encerramento do Ciclo de Celebrações do Centenário da AD no Amapá, que acontecerá no Complexo Marco Zero do Meio do Mundo no Zerão.





O Pastor Oton Miranda de Alencar

recebendo o abraço caloroso do pai Pastor Otoniel.





De acordo com a referida biografia, denominada “Otoniel Alves de Alencar, o Apóstolo da Amazônia”, o mesmo, desde criança, teve uma vida recheada de sinais de que seria um grande homem de Deus. Ainda menino, indagava os pais sobre a origem da Terra e do Universo. Um de seus primeiros presentes foi uma ovelhinha, animal pelo qual teve muito afeto e sofreu. Aos quinze anos, ainda adolescente, converteu-se ao protestantismo e logo se tornou fervoroso evangelista a semear a palavra de salvação.

Bem, vamos registrar aqui alguns outros detalhes de sua vida. De origem nordestina, o patriarca Pastor Otoniel Alves de Alencar nasceu em 3 de outubro de 1917 em Caxias-MA. Filho de Raimundo Alves de Alencar e de D. Maria José de Alencar.

Em maio de 1936, aos dezenove anos, casou-se com Augusta Miranda de Alencar. Desta união resultaram seis frutos: Otoniel Filho, Olson, Oriza, Oton, Otni e Órley. Passados 40 anos dessa união, o Pastor Otoniel ficou viúvo. Em maio de 1976 contrai novas núpcias com a irmã Elizama Costa de Alencar. Com ela teve mais três filhos: Elielton, Edielson e Eliniel, somando nove no total.

Quanto à carreira ministerial, como dissemos acima, ele a ceitou a Jesus aos 15 anos de idade (1932) e já saiu pregando voluntariamente a palavra de Deus pelo interior do Maranhão: Mata do Nascimento, Colinas, Grajaú, Barra do Corda, Bacabal, Coroatá, Codó, Nova Esperança e São Domingos. Em agosto de 1941 é batizado no Espírito Santo. Em setembro do mesmo ano é consagrado a Evangelista, na cidade de Pedreira-MA, pelo Pr. Januário Soares. Em 1944, em São Luiz-MA é ordenado a Pastor, pelo Reverendo Francisco Pereira do Nascimento. Bem, agora, na condição de Pastor, Otoniel Alencar é enviado a diversos campos do Pará, Acre e Amazonas. Tornou-se o único pastor brasileiro a pastorear igrejas de três capitais de E stado, todas na região Norte: Boa Vista/RR, Manaus/AM e Macapá/AP. Por isso entrou para a história como “O Apóstolo da Amazônia”.

Pastor Otoniel Alencar ladeado pela família

no tempo da carreira consolidada.

Mas, por óbvio, nem tudo foram flores. Sofreu muito com a família no início de sua carreira pastoral. Inicialmente enfrentou a pobreza extrema, depois a intolerância religiosa reinante no país daquela época, depois sofreu oposição ministerial e chegou a ser levado ao Judiciário, mas tudo suportou com muita oração e resignação e Deus deu-lhe vitória em todas as esferas até tornar-se um dos mais respeitados e admirados sacerdotes evangélicos da Nação. Nenhum livro idôneo da historiografia assembleana brasileira poderá preterir o legado deixado por Otoniel Alves de Alencar.

O Estado do Amapá é uma unidade da Federação privilegiada por ter tido mais de três décadas de sua história atrelada à história deste grande homem de Deus. O Pastor Otoniel cooperou com o desenvolvimento deste Estado, foi conselheiro de muitas autoridades, orou por diversos governadores, senadores etc., foi condecorado com o titulo de “cidadão macapaense” e “cidadão amapaense”, possuía uma sólida relação de amizade com as diversas modalidades de autoridades componentes da estrutura de poder da sociedade.

No âmbito da Igreja, foi incansável, dando a ela todo o perfil que possui até os dias atuais. Deixou um legado tão forte que a sua presença parece persistir no seio da mesma até hoje. Saudades!









LIDERANÇAS









O lançamento da edição especial da Bíblia do Centenário das Assembleias de Deus no Amapá acontece nesta 3ª feira, 3.10.2017. A data não poderia ser mais emblemática, pois é exatamente o dia em que, se vivo estivesse, o Pastor Otoniel Alves de Alencar, um dos principais líderes da história centenária da Igreja também faria Cem Anos de vida.

A referida Bíblia foi confeccionada pela SBB – Sociedade Bíblica do Brasil. Traz um encarte especial contendo um resumo histórico fotográfico da Igreja, galeria dos ex-presidentes da denominação, imagens dos templos centrais antigos, fotos de diversos pioneiros e pioneiras que ajudaram a construir a história centenária da entidade.

A edição é limitada. Procure logo reservar seu exemplar, pois, trata-se de uma produção para guardar para filhos e netos.





ESPECIAL

News: 01 - A 8ª AGO da Convenção UFIADAP está se aproximando; 02 - Data prevista da 8ª AGO: 16 a 19 de novembro de 2017; 03 - Local: Templo Central da AD – A Pioneira e Teatro das Bacabeiras; 04 - Tema Geral: Cem Anos de evangelismo e discipulado no Amapá: reflexões e perspectivas; 05- Preletores: locais e convidados; 05 - Comissões e equipes de organização: as mesmas que trabalharam nas últimas três AGOs; 06 - I nscrições : A contecerão em duas etapas. A primeira inici ou na 3ª feira passada , 26.09, a partir das 19h, no Culto de Doutrina da AD – A Pioneira, quando os Convencionais deverão exclusivamente regularizar suas anuidades atrasadas, pois, somente terá direito de participar da AGO quem estiver em dia com a Convenção ; 07 - A segunda etapa inicia na primeira 3ª feira de novembro, quando os ministros convencionais poderão se inscrever no evento e receber o crachá e a pasta com todo o material específico do evento. Outras informações: Zap 99110-5167.