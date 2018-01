Ações do GEA no interior do Estado

Governo investe na melhoria da qualidade de vida da população de Vitória do Jari













O Governo do Amapá trabalha para garantir aos munícipes de todo o Estado melhor qualidade de vida. Nesta sexta-feira, 29, o governador Waldez Góes, e comitiva do Estado estiveram no município de Vitória do Jari, para formalização de diversos investimentos neste sentido.

A primeira parada foi na Escola Estadual Munguba do Jari, que passou recentemente por reforma do sistema elétrico – valor estimado em R$ 300 mil - e agora contará com cem por cento das salas de aula climatizadas.

Ao todo, foram entregues 40 centrais de ar para a rede educacional de Vitória do Jari, sendo 20 para a escola Munguba. O investimento em climatização das escolas da região soma R$ 140 mil, aproximadamente.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) está fazendo o reaparelhamento das unidades escolares, com conjuntos de mesas para professores e carteiras de alunos, equipamentos multimídias e eletrodomésticos para as cozinhas das escolas.

O GEA também já adquiriu 4 mil centrais de ar para climatizar as escolas de toda a rede estadual. O investimento é de R$ 17 milhões, e pretende até o fim deste ano climatizar cem escolas, do Oiapoque ao Jari.

Em Vitória, foram entregues ainda 2 bebedouros, 2 freezers, 2 geladeiras, 2 computadores, 2 caixas de som e 20 jogos de mesa para refeição, reforçando o compromisso da gestão com o conforto e qualidade no serviço educacional prestado.

Ariadine Rodrigues, estudante do terceiro ano da escola Munguba, discursou durante a solenidade, representando os alunos. “Sou aluna do último ano, mas me sinto extremamente feliz em saber que os próximos alunos poderão usufruir de tudo o que nos foi garantido nesse momento. Espero que a cada ano possam haver muito mais melhorias, e que saibamos preservá-las”, disse.

O diretor da escola, Antônio Valdez, emocionado, demonstrou sua satisfação em ver um sonho da comunidade e corpo técnico da escola consolidados. "Agradecemos a Deus, e ao nosso governador por esse momento. É uma grande conquista para que possamos continuar desenvolvendo da melhor forma o nosso ensino e aprendizagem”, salientou.

O governador lembrou que a escola foi construída em seu mandato, há nove anos. Ele frisou que a meta é que em 2018 mais cem escolas estaduais sejam contempladas com climatização, e para isso, o sistema elétrico das unidades serão preparados.

“Isso certamente cria melhores condições para o desempenho do aluno, dos educadores, enfim, de toda a escola. São medidas que estamos adotando e continuaremos, no sentido de fortalecer o sistema educacional”, destacou o governador.

Em seguida, em cerimônia no Centro Comunitário do município, Góes também assinou o Termo de Convênio com a prefeitura, para limpeza urbana da região, firmado através da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades (SDC), no valor de R$ 215,8 mil. Este trabalho está sendo feito com todos os municípios do Estado, que têm o prazo de 120 dias para iniciar a execução dos trabalhos, a partir da assinatura do termo. “Limpeza urbana é um serviço essencial, que reflete diretamente na saúde de nossa gente”, enfatizou.

O governador também realizou entrega de equipamentos para o melhor desenvolvimento das atividades do Estado na região. Uma moto, equipamentos de escritório e de cozinha foram entregues para a unidade do Instituto de Desenvolvimento Rural (Rurap) em Vitória do Jari.

Os trabalhos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) na região também será fortalecido, pois agora conta com mais um trator de roda, plaina dianteira e grado de três discos para o desenvolvimento de suas ações na região, auxiliando a atividade agricultora. O veículo foi entregue à prefeitura.

Abastecimento de água

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) retomará os serviços de ampliação da rede de distribuição de água até o bairro Santa Clara no mês de novembro. O processo licitatório está finalizado e a tubulação comprada. A obra teve de ser interrompida em função do nível alto das águas no período das chuvas.

Saúde

No início da noite o chefe de Estado e sua equipe visitou a Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari, que já recebeu computadores, cadeiras para a recepção e roupas hospitalares para os servidores e pacientes da unidade.

Novos investimentos serão feitos em breve pelo GEA. Há um projeto de reforma e ampliação que contempla toda a estrutura física, com salas de parto, consultório médico, farmácia e outras salas para pequenos procedimentos. O investimento será de R$ 250 mil.

Mais investimentos

O trabalho e compromisso do governo do Estado é permanente no sentido de desenvolver o interior do Estado. Prova disso foi também o anúncio feito pelo governador, da decisão de formalizar um convênio com a Prefeitura de Vitória do Jari para reconstrução da passarela José Simeão de Sousa (mais de 3,2 metros de passarela e 1,75 metros de cais de arrimo), com valor estimado de R$ 3 milhões por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf).

Um Termo de Cooperação por meio da Secretaria de Estado do Transporte (Setrap), também será formalizado. Por meio deste, o Estado fornecerá combustível e equipamentos para limpeza e manutenção de ramais. A secretaria também fará serviços de terraplanagem na AP-160, com rebaixamento de ladeiras e cobertura de cascalho nos trechos escorregadios

O governador anunciou também a decisão de formalizar em breve um Termo de Cooperação para pavimentação da Rua Pedro Ladislau, no trecho do bairro Marítmo e Santa Clara. Neste sentido, cabe à prefeitura fazer os trabalhos de terraplanagem e fornecimento de alguns equipamentos, e o Estado, através da Setrap fornecerá o combustível, trator, uma caçamba e a supervisão técnica dos serviços.

O chefe de Estado também disse autorizar a abertura do processo licitatório para mudança da linha de transmissão que alimenta o sistema de energia elétrica de Vitória do Jari. O valor estimado da obra é de R$ 1,8 milhões. “Esta medida resolverá definitivamente o problema da queda de energia na região, e possibilitará às equipes de manutenção, melhores condições para fazer reparos quando necessários”, pontuou o governador.

Outro grande investimento a ser efeito pelo GEA, em 2018, será a construção da nova Escola Estadual Teotônio Vilela, por meio da Seinf. Os estudos já estão sendo feitos para verificar o melhor local para a construção, inclusive ouvindo a população sobre a localização.

O prefeito do município, Dielson Sousa, ressaltou que a parceria com o Governo do Estado é essencial para o desenvolvimento da cidade. “Hoje foi um dia especial para Vitória do Jari. O governador veio com sua equipe para concretizar entregas e reafirmar o seu compromisso. Esse diálogo e parceria constantes ainda trarão muitos progressos para o nosso município”, discursou.

Góes mencionou ainda outro compromisso do Estado com todos os municípios: garantir contrapartidas aos recursos federais articulados pelos prefeitos dos 16 municípios do Estado. Essa, segundo o governador, é mais uma medida para fortalecer a relação com os gestores municipais em benefício da população. “A crise do país não acabou, mas no nosso estado ela está sendo domada. A união entre os entes é um fator de extrema importância neste momento, e este é o ambiente que busco construir, pois quem ganha com isso é o nosso povo”, concluiu.

A comitiva que acompanhou o governador foi formada por membros de sua equipe de governo, parlamentares, vereadores e outras autoridades locais. Dezenas de munícipes acompanharam as cerimônias.













Governo do Amapá beneficia agricultura de Oiapoque por meio da produção mecanizada

Seis equipamentos foram disponibilizados aos agricultores do município





O Governo do Amapá vem investindo cada vez mais no setor agrícola por meio da produção mecanizada, que proporciona melhores condições de trabalho aos agricultores e, ao mesmo tempo, permite o aumento da área plantada e do cultivo, o que resulta em geração de renda. Reafirmando este compromisso, na última quinta-feira, 28, durante visita a Oiapoque, o governador Waldez Góes, entre outras ações, entregou máquinas e equipamentos à prefeitura do município de 25.600 habitantes, localizado a 590 quilômetros de Macapá.

Foram disponibilizados aos agricultores oiapoquenses um distribuidor de calcário e adubo, dois tratores agrícolas, uma plaina dianteira, um arado fixo de um disco e um sucador de duas linhas. Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma parceria com os ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agricultura (MAPA). As máquinas impulsionarão o desenvolvimento da agricultura de Oiapoque, que, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), é um potencial produtor de mandioca, banana, açaí e cacau.

O gestor da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Robério Nobre esclarece que mecanizar a produção amapaense é de suma importância para aumentar a produtividade dos agriculturas e sua competitividade com o mercado. Além disso, a disponibilização dos equipamentos resulta em melhorias de condições de trabalho aos agricultures. "Com um trator desses o empreendedor consegue vários hectares de terra em um dia", afirmou Nobre. O gestor acrescentou que Oiapoque se destaca no primeiro setor devido ao grande potencial de produzir madioca, banana, açaí e cacau.

A agricultora oiapoquense Rosemeire Santos, 43, atua no setor há 28 anos e atualmente produz cheiro-verde, mandioca e açaí com auxílio da família em um assentamento da cidade. Ela afirmou que a iniciativa é fundamental para incentivar o desenvolvimento agrícola da região. “Estamos muito felizes em saber que teremos este auxílio à disposição, é exatamente o tipo de ajuda que nós precisamos para continuar trabalhando”, afirmou.

Assistência Rural

Para desempenhar as atividades com as máquinas, os produtores receberão auxílio da da Assistência Técnica do Rurap. “Temos uma equipe em Oiapoque com mais de 10 profissionais que auxiliam os produtores, incluindo os da área indígena. Nós trabalhamos com transferência de tecnologia desenvolvida por órgãos de pesquisa”, afirmou o diretor-presidente da instituição, Hélio Dantas. O escritório do Rurap também foi beneficiado com duas motos e materiais de escritório.