Reajuste de 6,9%, gás de cozinha

(DIVULGAÇÃO)

O Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp) da Petrobras anunciou que na última terça-feira, 27, haveria um aumento de 6,9% no valor do botijão de gás de cozinha em todo o país. Sendo o segundo aumento neste mês no estado do Amapá, o preço do produto poderá chegar a aproximadamente R$72.

Ainda neste mês, a estatal havia anunciado um aumento de 12,2%. Uma das justificativas para que o produto tivesse mudança de preço, aconteceu após o Furacão Harvey, ter causado danos na exportadora de gás dos Estados Unidos da América (EUA). Mas, além disso, a elevação nos valores ocorreu pelo baixo estoque do gás de cozinha.

Já este novo aumento, está direcionado para o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), de consumo residencial dos botijões de 13kg, aplicados sobre os preços que estiveram sem a cobrança de tributos. Segundo as informações divulgadas, se o preço for repassado de forma integral ao consumidor, o aumento poderá ser de cerca de R$1,55, o que representa uma elevação de 2,6% nos preços atuais.

Em Macapá, os valores são alterados pelas empresas distribuidoras, que devem seguir a mudança exigida pela Petrobras, mas o aumento no preço deve variar de R$2 a R$3, dependendo da empresa, o que reflete na variação de R$68 a R$72 no valor total do botijão de gás na capital.

De acordo com o comunicado da Gemp, a mudança nos valores seria por conta da variação de preços do mercado internacional durante o mês de agosto, que seguiu as políticas anunciadas pela companhia. Com essa nova política instalada, o valor do gás de cozinha será revisado constantemente em todos os meses.