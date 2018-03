As organizações presentes também afirmaram que a repressão não parará a luta pela terra. Esta afirmativa partiu da análise que, em momentos em que ocorreram o recrudescimento da repressão - como foi o caso de Corumbiara/RO (1995), Eldorado dos Carajás/PA (1996), ou mesmo Pau D’Arco/PA e Colniza/MT neste ano -, isso só gerou e gera mais sede de vingança dos camponeses, além de estimular sua organização para tomar as terras do latifúndio. O processo crescente de avanço do latifúndio nas terras de Rondônia e as grandes obras de infraestrutura como as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau aumentaram ainda mais as contradições e a violência no campo.