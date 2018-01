Alunos amapaenses são selecionados para feira em Belém

Três jovens da Escola Estadual José do Patrocínio farão exposição de seus projetos na 3ª Feiciti

Foto: Maksuel Martins

Os melhores projetos de estudantes poderão receber credenciamento para participar de feiras de ciências nacionais e/ou internacionais.

Os estudantes amapaenses Mateus Correia Marcius, Brenda Santana Gomes e Edmundo Matos dos Santos irão representar o estado do Amapá na 3ª Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia de Igarapé-Miri (Feiciti) que acontece no período de 20 a 24 de novembro no distrito de Igarapé-Miri em Belém (PA). O objetivo é incentivar e apoiar projetos e ações voltadas para iniciação científica, fortalecendo a educação dos alunos.

Os jovens, todos com 16 anos, são estudantes da Escola Estadual José do Patrocínio, localizada em Fazendinha, zona sul de Macapá. Eles foram selecionados para o evento em virtude dos projetos apresentados na Feira de Ciência e Engenharia do Estado do Amapá (Feceap) de 2016.

Na ocasião, eles irão apresentar obras artísticas de fotografia, desenho (grafite, preto/branco) e literatura por meio de poesia. O aluno Edmundo dos Santos fará a exposição de quatro telas de desenhos que representam o meio amazônico, dentre eles: uma do Povo Ribeirinho, uma onça pintada, uma árvore samaúma e uma índia. Já o Mateus Correia irá declamar uma poesia de sua autoria relacionada também ao tema Amazônia. A aluna Brenda Santana irá expor fotos de registros realizados no Museu Sacaca que contam um pouco da cultura do Estado do Amapá.

Para a professora e orientadora dos estudantes na feira, Vanessa Maria da Costa, este momento proporciona uma extensão de conhecimento e troca de informações. “Participando da feira eles conseguem outras percepções para o futuro, aprimoram suas habilidades e disputam vagas em outras feiras nacionais e internacionais”, enfatizou a educadora.