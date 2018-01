SNCT 2017 - UNIFAP

Unifap oferta oficinas e minicursos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Oito minicursos e 14 oficinas serão ofertados pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2017), evento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que tem como objetivo mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia. As inscrições são gratuitas e já podem ser efetuadas no site local do evento,

A maioria dos assuntos que serão abordados nos minicursos e oficinas tem a ver com a Matemática, que é o tema da SNCT 2017, mas também haverá cursos de outras áreas do conhecimento, como os minicursos "Acesso à justiça e fenômenos processuais à luz do novo Código de Processo Civil", "Escrita acadêmica: desatando alguns nós" e "Uma breve história das Guianas". Todas as oficinas ocorrerão no campus universitário Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). Já os minicursos estão distribuídos nos campi Marco Zero e Santana.

SNCT 2017

A “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: A Matemática está em tudo” ocorrerá no estado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017, na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Embrapa Amapá, Instituto Federal do Amapá (Ifap), Iepa e auditório do Conselho Federal de Medicina.

A Matemática foi escolhida como tema da SNCT 2017. A escolha baseia-se no fato de que dois dos maiores eventos com este tema ocorrerão no Brasil nos próximos anos: a Olimpíada Internacional de Matemática (2017) e o Congresso Internacional de Matemáticos (2008), ambos pela primeira vez no país.

Saiba mais no site oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.





Confira abaixo as oficinas e minicursos ofertados (programação também disponível nos sites snct.setec.ap.gov.br www2.unifap.br/propespg ):

OFICINAS

• Oficina no Laboratório de Informática Educativa de Matemática

Data: 23 e 24 de outubro de 2017

Hora: 8h às 12h

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco P - Sala 4

Capacidade: 15 pessoas

• Geometria Hiperbólica

Data: 23, 24, 25 de outubro de 2017

Hora: 14h30 às 16h30

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco P - Sala P3

Capacidade: limitada

• Tecnologias digitais no ensino, hipermídia e multiletramentos: a escola, os materiais didáticos e o aluno na era da hipermodernidade

Data: 23 a 25 de outubro de 2017

Hora: manhã

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco da Pós-graduação - Sala 8

Capacidade: 30 pessoas

• Confecção de materiais didático-pedagógicos para o ensino de Biologia

Data: 24 de outubro de 2017

Hora: tarde

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Auditório do Centro de Estudos e Pesquisas da Amazônia (Cepa)

Capacidade: 30 pessoas

• Poética da/na Matemática

Data: 24 e 25 de outubro de 2017

Hora: tarde

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco da Pós-graduação - Sala 1

Capacidade: 40 pessoas

• Jogos para ensinar divisão por partição no Ensino Fundamental I

Data: 24 de outubro de 2017

Hora: tarde

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco B - Sala B2

Capacidade: 20 pessoas

• Ensino de Geometria no Ensino Fundamental I: atividades lúdicas

Data: 24 de outubro de 2017

Hora: tarde

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco B - Sala B1

Capacidade: 20 pessoas

• Produtos notáveis com auxílio da informática

Data: 25 de outubro de 2017

Hora: manhã

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco de Letras - Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE)

Capacidade: 25 pessoas

• R Markdown: otimização de relatórios dinâmicos

Data: 26 e 27 de outubro de 2017

Hora: manhã

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco da Pós-graduação Sala 1

Capacidade: 30 pessoas

Responsável: Paulo Guilherme Pinheiro II ( pgpinheiro2@gmail.com

• Oficina de maquete

Data: 26 de outubro de 2017

Hora: 8h às 12h

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco N - Sala N2 - Laboratório de Maquete do curso de Arquitetura

Capacidade: 20 pessoas

Responsável: Mário Barata Junior ( mariobarat@hotmail.com

• O cubo e o paralelepípedo com auxílio de um software educativo

Data: 27 de outubro de 2017

Hora: manhã

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco de Letras - Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE)

Capacidade: 25 pessoas

• Desenvolvendo Primers para a Técnica de PCR em tempo real

Data: 27 de outubro de 2017

Hora: manhã

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação (Cipp) - Miniauditório 1

Capacidade: 15 pessoas

• Confecção de mapas temáticos para licenciamento ambiental utilizando ferramentas gratuitas e livres

Data: 27 de outubro de 2017

Hora: tarde

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco da Pós-graduação - Sala 2

Capacidade: 10 pessoas





MINICURSOS

• Espectrofotometria de Absorção Atômica e bioprospecção

Data: 23 a 26 de outubro de 2017

Hora: tarde

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco da Pós-graduação - Sala 2

Capacidade: 20 pessoas

• Das representações sociais ao laudo suíço: a definição das fronteiras entre Brasil e Guiana Francesa no século XIX

Data: 25 de outubro de 2017

Hora: manhã

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco da Pós-graduação - Sala 2

Capacidade: 30 pessoas

• Robótica Tucuju

Data: 25, 26 de outubro de 2017

Hora: 9h30 às 11h30 / 14h às 16h30

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Bloco P - Sala P4

Capacidade: vagas limitadas

• Uma breve história das Guianas

Data: 26 de outubro de 2017

Hora: 14h às 17h

Local: Campus Santana (Santana-AP) - Bloco B - Sala 1

Capacidade: 30 pessoas

Responsáveis: Paulo Gustavo Pellegrino Correa ( paulogustavo1978@gmail.com ), Richard Peixoto Paz ( rixapaz@hotmail.com ), Fernando Santos Santana Massoud, Kamila Santos Santana Massoud ( kamila.massoud@gmail.com

• Um passeio pelo universo

Data: 26 de outubro de 2017

Hora: 14h às 18h

Local: Campus Santana (Santana-AP) - Bloco B - Sala 2

Capacidade: 30 pessoas

Responsável: Antônio Oliveira

• Escrita acadêmica: desatando alguns nós

Data: 26 de outubro de 2017

Hora: 19h às 21h

Local: Campus Santana (Santana-AP) - Bloco B - Sala 1

Capacidade: 30 pessoas

• Acesso à justiça e fenômenos processuais à luz do novo CPC

Data: 27 de outubro de 2017

Hora: manhã

Local: Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) - Sala do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)

Capacidade: 20 vagas

• Imagens de fronteira: o trabalho audiovisual como ferramenta na ciência

Data: 27 de outubro de 2017

Hora: 14h às 17h30

Local: Campus Santana (Santana-AP) - Bloco B - Sala 1

Capacidade: 30 pessoas