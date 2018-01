O Amapá se prepara para alcançar o título de melhor porto logístico da Amazônia. A posição geográfica - com Oceano Atlântico e o rio Amazonas ao Leste do território - deve facilitar o escoamento de grãos do Centro-Oeste do Brasil para o exterior. O Amapá também planeja deixar o status de 'estado consumidor' para se tornar 'estado produtor', com a geração de grãos e outros insumos. Empresários do Mato Grosso, Estado que mais produz soja no Brasil, mostram interesse em usar o Amapá como rota de escoamento de grãos. A exportação de grãos do Centro-Oeste sairá de Sorriso (MT) e acontecerá via BR-163 até Itaituba, no Pará, e depois via hidrovia Tapajós-Amazonas até o Porto de Santana, no Amapá. A logística de utilizar a hidrovia no lugar das rodovias diminui o custo econômico para os empresários, na redução do frete, além de reduzir a poluição ao meio ambiente. O transporte hidroviário emite seis vezes menos gás carbônico que o rodoviário e consome 19 vezes menos combustível por mercadoria carregada.