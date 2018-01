Crianças realizam sonho de conhecer o Bope

Até o dia 14, o Bope receberá diversas visitas e apresentará às crianças demonstrações de manobras operacionais.

Foto: Maksuel Martins

Durante a visita, o comandante do Bope, tenente-coronel Paulo Matias, explicou um pouco do trabalho do batalhão

“Meu sonho é ser policial. Quero ser do Bope, quando eu crescer!”. Esse é o relato do pequeno Tiago Oliveira, 5 anos, uma das crianças sorteadas em uma promoção de um programa de TV, que levou 13 crianças a conhecer as instalações do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope). O evento ocorreu na manhã desta terça-feira, 10.

A visita faz parte de um cronograma de visitação em referência ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Durante o encontro os militares também apresentaram algumas simulações com cães, em busca de drogas. Equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) demonstraram alguns movimentos operacionais com as motocicletas, e as crianças ainda tiveram a chance de fazer um rápido passeio dentro das viaturas.

O comandante da unidade, tenente-coronel Paulo Matias, esclarece que a visita é algo diferente da realidade vivida pelo efetivo, mesmo assim, é uma atividade importante a ser trabalhada. “Estas crianças precisam de bons exemplos e o que pudermos fazer para ajudar esta juventude, com certeza, é muito válido”, ressalta.

Ao fim da visita as crianças tiveram outra grata surpresa preparada pelos militares. Cada menino e menina recebeu um presente, incluindo uma camiseta do batalhão. A estudante Paulina Gabriele, 12, anos, falou da felicidade em estar conhecendo o quartel do Bope. “Eu sempre quis vir aqui e hoje estou realizando este sonho”, disse, em tom emocionado.

As crianças foram acompanhadas pelos pais, que também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho da tropa de elite da Polícia Militar. O autônomo Mario Sousa, 43, que esteve com o filho na visita, falou da importância do momento para as crianças e para os próprios pais. “Meu filho sempre teve vontade de conhecer de perto os policias do Bope e agora ele conseguiu. Também nos sentimos felizes”!

Até o dia 14 de outubro o Bope receberá uma série de visitas, em função do Dia das Crianças. Também no dia 14 uma equipe do Giro vai participar de uma programação em homenagem ao Dia das Crianças, organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP), denominada “Ser bombeiro, um sonho de criança”, que será realizada no Amapá Garden Shopping.