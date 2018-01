Horário de verão começa neste domingo

Com o início do horário de verão, à 0h do próximo domingo (15/10), os aeroportos da Rede Infraero nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste funcionarão de acordo com a programação estipulada pelo decreto nº 6.558 de 2008, que institui o horário especial em parte do território nacional até o dia 17 de fevereiro do ano que vem.





A população de dez estados - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás - e do Distrito Federal deverá adiantar os horários em uma hora. Os estados das regiões Norte e Nordeste não participar ão do horário de verão.