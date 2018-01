Deputados vistoriam Hospital de Laranjal do Jari

e participam de programação voltada às crianças





Com o objetivo de garantir melhorias no serviço de saúde, deputados das comissões de Segurança Pública e da Saúde estiveram na manhã desta quinta-feira (12), no Hospital de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. A comitiva parlamentar, integrada pela deputada Janete Tavares (PSC), e pelos deputados Jory Oeiras (PRB), Jaci Amanajás (PV) e Charles Marques (PSDC), foi recebida pela diretora do hospital, Irlane Queiroga, e pelo médico ortopedista Luciel Benevides Pereira.





De acordo com o vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Jaci Amanajás, a visita busca identificar as necessidades e encaminhar soluções para garantia de um bom serviço. “Entre os hospitais já visitados nos interiores pela comissão, este é o mais bem estruturado, mas sempre há uma necessidade que pode resultar em melhorias no serviço público de saúde, porque a população merece um atendimento de qualidade, a fim de que seja garantido o direito constitucional à saúde”, enfatizou Jaci.





O foco da visita foi analisar as condições da estrutura física do hospital, do quadro de funcionários, das condições de equipamentos, estoque de materiais e medicamentos, entre outros. A situação encontrada pelas comissões agradou. A diretora da unidade explicou que mensalmente são feitos cinco mil atendimentos de emergência e mais de 300 internações.





Para desafogar o atendimento, Irlane Queiroga apostou nas cores para esclarecer à população a forma de assistência aos pacientes. “Cada cor especifica o grau de atendimento. A vermelha, por exemplo, é aquele paciente que corre risco de morrer, por isso ele tem prioridade”, especificou, lembrando que ainda conta com as cores amarela, verde e azul, que aquele que pode ser assistido no posto de saúde.





Atualmente, o hospital conta com 79 leitos. Destes, 49 são cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). Mas, com a reforma, a oferta dobrará o número de leitos. A direção entregou nas mãos dos deputados estaduais a relação de equipamentos necessários para melhorar a estrutura e, consequentemente, o serviço de saúde. No documento, a prioridade é para a aquisição de um arco cirúrgico e um mamógrafo.





O ortopedista Luciel Benevides Pereira explicou aos parlamentares que com a aquisição do equipamento o processo cirúrgico será mais eficiente. “O aparelho permite ao médico visualizar a fratura, com isso o processo é mais eficiente, é isso também significa que iremos reduzir o número de encaminhamentos de pacientes para Macapá”, explicou o ortopedista.





O deputado Jory Oeiras - integrante da Comissão de Saúde - disse que irá pedir aos demais membros para analisaram a melhor maneira de incluir a aquisição dos dois aparelhos no orçamento estadual para aquisição, já em 2018. “O nosso papel é esse, vistoriar e depois encontrar mecanismos para propor melhorias no serviço de saúde. Acredito que o Parlamento irá comprar essa luta e conseguiremos o arco cirúrgico e o mamógrafo”, enfatizou Jory.





Dia das Crianças





Depois da visita, os parlamentares participaram da programação do Dia das Crianças, promovida pelo hospital. Balões e personagem de Walt Disney transformaram o setor infantil do hospital. As crianças sorriam quando recebiam os brinquedos e se divertiram com as brincadeiras. A deputada Janete Tavares e o deputado Charles Marques fizeram a entrega de brinquedos.