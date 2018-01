Policiais e bombeiros de Laranjal mostram estrutura de trabalho aos deputados da Comissão de Segurança Pública da Alap





Visita feita pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), deputado Jory Oeiras (PRB) e pelos demais membros, a deputada Janete Tavares (PSC) e os parlamentares Jaci Amanajás (PV) e Charles Marques (PSDC), nesta quinta-feira (12), reacendeu as esperanças dos policiais e bombeiros militares na luta por melhorias nas estruturas físicas e operacionais no 11º quartel da PM e no 6° quartel do CBM, respectivamente, em Laranjal do Jari. Os policiais militares conversaram com os membros da comissão. Voltaram a falar sobre o índice de criminalidade na região, das condições estruturais e, também, que observassem o potencial turístico do lugar, que demanda reforço na segurança.





O capitão Allan, comandante do 11° quartel da PM, apresentou aos deputados a estrutura funcional do quartel, como as viaturas, como é feito o armazenamento de combustível e quais as necessidades para melhorar. No 6° quartel do GBM, militares também seguiram na mesma linha. Falaram sobre toda parte estrutural e da operacional. Mas também lamentaram o número do efetivo que atua na região.





Os deputados ouviram as demandas de ambas e asseguraram que o foco da visita foi justamente analisar as condições da estrutura física dos quartéis, do efetivo, das condições de equipamentos, estoque de materiais, entre outros. De acordo com o presidente da comissão, no retorno a Macapá, irá avaliar o relatório e apresentar - junto com os demais deputados membros - ao Governo do Estado as carências observadas nos dois comandos e pedir celeridade na implantação de ações públicas para que tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar possam oferecer um melhor serviço à comunidade.





“Iremos reforçar o pedido para a melhoria das duas corporações, devido à necessidade de ampliação das ações de segurança no Vale do Jari, até mesmo por conta da divisa com o Pará, que não deixa de ser uma pressão a todos os segmentos da segurança pública, por conta do grande fluxo de pessoas e até mesmo de grandes empreendimentos que se instalam na região”, disse Jory Oeiras.