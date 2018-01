Caminho Empreendedor incentiva mulheres no Vale do Jari

Empreendedorismo e empoderamento feminino foram destaques na programação que contou ainda com palestras e oficinas.





A cabelereira Rosélia Rodrigues tem um salão próprio e estava em busca de conhecimento para ampliá-lo. Com o projeto Caminho Empreendedor, realizado neste sábado, 30, em Laranjal do Jari, a empreendedora descobriu quais órgãos pode procurar para investir e quais estratégias adotar para melhorar o serviço.





O projeto é realizado pela Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Cooperativismo e Economia Solidária (Fecesap) e atendeu aproximadamente 250 mulheres de Laranjal e Vitória do Jari. O objetivo é incentivar o empreendedorismo e o emponderamento feminino.





Pela manhã as participantes assistiram palestras sobre linhas de financiamento, Microempreendedor Individual (MEI). No turno da tarde participaram de oficinas de como iniciar um empreendimento, para quem deseja empreender. Para as que são empreendedoras, a atividade foca no diagnóstico do negócio, é o caso da Maria Pantoja, que trabalha com vendas. “Saio daqui com outra visão de negócio. Muitas etapas não são da forma que eu imaginava. Acredito que agora conseguirei melhorar meu empreendimento”, afirmou.





Assim como Rosélia e Maria, outras mulheres do vale do Jari foram capacitadas e tiveram a autoestima elevada. Pessoas que esperam uma oportunidade para crescer, melhorar de vida e contribuir com a comunidade em que vivem.

“Essas mulheres são capazes. Estamos mostrando a elas o caminho e o que podem fazer, incentivando o empreendedorismo e valorizando a figura feminina”, explicou a deputada estadual Marilia Góes, que preside a Fecesap.





De acordo com a parlamentar, após percorrer todo o Estado, o Caminho Empreendedor retornará com atividades específicas para as participantes e avaliação dos resultados. “Retornaremos em cada município com outras atividades e também avaliando o que foi feito”.

O evento contou com a participação da deputada Aparecida Salomão que também integra a Frente.





Fecesap