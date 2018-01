Alunos da rede estadual de Macapá e Santana aprenderão sobre direito e cidadania

Governo lançará o projeto 'OAB vai à escola', no qual advogados voluntários desenvolverão o conteúdo por meio de palestras e debates

Foto: Erich Macias

A expectativa é que projeto inicie em novembro e siga até o final do ano letivo conforme calendário escolar de cada unidade.

Parte do Programa Educação para a Paz, do governo do Estado, a Secretaria de Estado de Educação (Seed) em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá (OAB/AP) desenvolverão o projeto “OAB vai à escola”. No dia 30 de outubro, o projeto será apresentado para os gestores e coordenadores pedagógicos das escolas de Macapá, de 9h as 11h30, no auditório da OAB, localizado na Avenida Amazonas, nº 26 , Centro. E no dia 31, para aqueles que atuam nas escolas de Santana, nos mesmo horário e local.

Com objetivo é conscientizar os estudantes sobre a importância dos direitos humanos e da cidadania, a iniciativa será realizada com o apoio de advogados voluntários que irão até as escolas palestrar sobre os direitos e deveres na sociedade.

Neste ano, a ação será direcionada às escolas estaduais de Macapá e Santana que aderirem ao projeto, envolvendo a participação da comunidade escolar alcançando gestores, professores, alunos e responsáveis, porém com expansão gradativa às escolas dos demais municípios do Estado. A expectativa é que projeto inicie em novembro e siga até o final do ano letivo conforme calendário escolar de cada unidade.

O "OAB vai à escola" é um projeto que tem como objetivo conscientizar alunos das escolas públicas sobre a importância de seus direitos e deveres. Eles aprendem noções básicas de direito e cidadania, o funcionamento dos três poderes, em especial o Judiciário, simulações de mesas, como de conciliação, júri e audiências, integram o projeto. Além dos direitos, os alunos também serão orientados sobre os seus deveres a fim de reivindicar e também obedecer a ordem que normatiza o bom convívio social na sociedade.