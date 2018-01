Presidente da União Brasileira de Municípios, Leonardo Santana. | Foto: Jaciguara Cruz/Decom/ALAP

Foi realizada, na manhã desta segunda-feira (23), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Alap), audiência pública sobre o tema Desenvolvimento Sustentável no Amapá, destinada a debater e a propor alternativas sobre esse importante assunto, cada vez mais presente na vida do povo brasileiro. Promovida pelo mandato parlamentar do deputado Max da AABB (SD), o evento contou com a participação de parlamentares, populares, representantes de órgãos ambientais e do especialista no assunto, Leonardo Santana, presidente Nacional da União Brasileira de Municípios (Ubam).Leonardo proferiu palestra com o tema Apresentação das Ações da Ubam em todo o Brasil e a Importância do Desenvolvimento Sustentável no Estado do Amapá. O palestrante, que é pós-graduado em Direito Administrativo, falou sobre a importância da sustentabilidade nas atividades econômicas.Para o deputado Max da AABB, o diálogo sempre será importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável. “A ação do homem, a partir da metade do século XX, colocou em risco o habitat natural de algumas espécies e também de alguns ecossistemas. As atividades humanas, entretanto, não podem parar diante dessas ameaças. O que pretendemos com esta audiência é, por meio do diálogo, encontrar alternativas de sustentabilidade capazes de fazer a convivência da economia com a preservação”, sustentou o parlamentar, lamentando a ausência dos prefeitos municipais no evento.A mesa de honra da audiência pública foi formada pelo deputado Max da AABB; pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Marcelo Creão; pelo presidente Leonardo Santana; pelo presidente estadual da União dos Municípios do Estado do Espírito Santo, Paulo Santiago; pelo presidente estadual dos municípios do Estado do Ceará, Almir Guilherme; pela professora Alandy Cavalcante; pelo promotor de Justiça Adauto Barbosa; pela presidente da Câmara de Vereadores de Santana, Helena Dias e pela representante da Associação dos Municípios do Estado do Amapá, Anésia Nunes.Antes do início da audiência, foi feita a posse da professora Alandy Cavalcante no cargo de presidente estadual da União Nacional dos Municípios do Amapá, pelo presidente Leonardo Santana. A empossada é mestre em Desenvolvimento Sustentável, pela Universidade de Brasília; bacharela em Geografia, pela Universidade Federal do Ceará, e servidora pública do Estado do Amapá.