ESPORTE II

Ao se referir ao seu técnico, Talita se emociona e descreve o apoio do treinador. Graças ao Gama, que ajuda tanto nas pistas, quanto nos treinamentos, ele tem preocupação em me ajudar no meu dia a dia. Tanto que ele acreditou em mim, me disse que eu tinha potencialidade para crescer no atletismo e passou a investir em mim, tanto tecnicamente, quanto financeiro, pois custeava minhas inscrições e demais necessidades esportivas. E graças a ele e seu total apoio, consegui na minha primeira competição fora do Estado, subir no alto do pódio e conquistar minha primeira medalha de Ouro. Ele é muito exigente, puxa muito nos treinos, agora sei o porquê dessas exigências é para conseguirmos ficar entre os melhores. “Quero agradecer também a minha equipe Portal do Sol, que é uma família e nos dá todo o apoio nos treinamentos e na família”. Talita Gemaque tem no atletismo sua ferramenta de superação na vida. “Hoje, sou conhecida e meu nome está entre os melhores atletas do Amapá, sou reconhecida pelos colegas, pela imprensa, estou crescendo na minha vida particular, ajudando financeiramente minha tia, e agora pagando minha inscrição. Tudo isso graças ao ATLETISMO”.