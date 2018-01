INTEGRAÇÃO AMAPÁ AO BRASIL

Na última semana mais uma iniciativa de integrar o Amapá a outras unidades da federação foi proposto pelo Projeto de Lei Federal nº 7252/17, de iniciativa dos deputados Remídio Monai (PR-RR), Lúcio Vale (PR-PA), e Vinícius Gurgel (PR-AP), que através do projeto, deram novo traçado a BR 156 já definida no plano nacional de Integração. Essa nova proposta altera o Plano Nacional de Viação, pois, o novo traçado da rodovia BR-156 vai interligar os Estados do Amapá, Pará e Roraima. Com o prolongamento original da rodovia BR-156 desde o município de Laranjal do Jari, no Amapá, até a cidade de Alenquer, no Pará, numa extensão de 382 km, com grande parte do traçado coincidente com o da atual rodovia estadual PA-254. Com as alterações propostas, a BR-156 passaria a ter um total de 1.294 km, desde Alenquer até a fronteira com a Guiana Francesa.