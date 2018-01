#Orgulhodeserportadosol





Jonielson Nascimento: 'Foi o atletismo que me escolheu'





Reinaldo Coelho





Jonielson Alves Nascimento tem uma história inusitada que começa num tatame de Caratê, passa por uma piscina e continua nas pistas de atletismo. “Comecei a praticar esporte com 13 anos de idade, fiz artes marciais e natação, porém fui apresentado ao atletismo pelo meu pai que começou a praticar corrida de rua em 2015”.

Jonielson, 17 anos (25/02/2000) é filho de Jolelson Souza Nascimento e Ataiane Alves do Nascimento, nascido em Macapá, estuda na Escola Estadual Nanci Nina da Costa e cursa o 3º ano do Ensino Médio.





O primeiro contato com o atletismo feito por seu pai, lhe favoreceu a conhecer os Jogos Escolares e o entusiasta do atletismo, o professor João Santos. “Ao saber que minha escola disputaria os Jogos Escolares e conheci o professor João Santos, que me levou para a pista de atletismo no Estádio Zerão (Milton Corrêa) e consegui me classificar na seletiva e fui representar minha escola e o meu Estado em Maringá (PR), isso em 2015 e consegui o 16º lugar”.









Os Jogos Escolares da Juventude 2015, etapa para jovens com idade entre 15 e 17 anos, teve números grandiosos. O evento contempla mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, realizadas pelos municípios e estados, representando 40 mil escolas de quase 4 mil cidades de todo o país. Então, um 16º lugar para um atleta iniciante era um primeiro lugar, principalmente para um Nortista.





Essa participação nacional em sua primeira competição fora do Estado deu maior garra para o Jonielson Nascimento. “Passei a ser reconhecido como atleta com futuro promissor e passei a me esforçar cada vez mais e querendo sempre ser o melhor e isso tem me ajudado a evoluir no atletismo”.





Uma das últimas competições de Jonielson foi a participação no Troféu Norte /Nordeste Caixa de Atletismo Sub 18, onde fez parceria com Talita Gemaque que trouxe Ouro e Prata e ele conquistou o quarto e um sexto lugar.

“Minha participação no Troféu Norte-Nordeste sub18 de Atletismo foi marcado com boas colocações nas provas em que atuei, ficando em 6° nos 1500 e 4° nos 800 metros em que tinha uma grande chance de medalhar, mas que a poucos metros da chegada acabei sendo ultrapassado pelo atleta do Piauí que com seus méritos ficou com o bronze”.

Joenielson Alves do Nascimento aproveita para cumprimentar a colega Talita Guimarães. “Quero parabenizar Talita Gemaque pelas excelentes conquistas nos 3.000 e nos 800m em que desbancou meninas de estados consideradas favoritas”.

Atribui esse crescimento no atletismo aos seus treinadores e a Equipe Porta do Sol pelo sucesso que vem conquistando nas pistas. “Quero agradecer ao meu treinador João Santos, a minha equipe Porta do Sol e ao meu patrocinador Patrick Wallisson da Strong Suplementos.#PortadoSolAtletas e #StrongSuplementos.

Agradeço, também, a todos de minha equipe Porta do Sol, atletas que sempre me apóiam e que estão na torcida por nós, ao meu treinador João Santos que me ajuda a alcançar boas marcas e ao professor Silvio Medeiros que se responsabilizou pela equipe e sempre esteve ao nosso lado nos apoiando e incentivando na competição”.









Jonielson relembra que sua classificação este ano para os Jogos da Juventude do Brasil, lhe coroa o tricampeonato regional dos Jogos Escolares da Juventude. “Agradeço a minha escola "Nanci Nina Costa", a Deus, a meus familiares, meus amigos e a todos da minha equipe Porta do Sol, atletas que sempre estão me apoiando e torcendo por mim

Bolsa Atleta

Essas conquistas nas pistas de atletismo trouxeram as medalhas e troféus a esse jovem amapaense, e o principal, o reconhecimento do poder público estadual através da Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel) que contemplou 40 atletas de modalidades individuais e coletivas com um Bolsa Atleta.

Atletas amapaenses de alto rendimento assinaram na manhã desta sexta-feira, 19, o termo de adesão do Programa Bolsa Esporte, do governo estadual. Ao todo serão disponibilizadas 40 bolsas para auxiliar financeiramente desportistas de modalidades individuais e coletivas. Cada contemplado pelo programa receberá mensalmente uma bolsa equivalente a um salário mínimo (R$ 937,00), que ajudará no custeio de despesas para o desenvolvimento e preparação de suas atividades esportivas.





O programa Bolsa Esporte foi idealizado pelo governo do Estado e vem sendo elaborado desde 2016 pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), visando garantir a presença dos atletas beneficiários em competições nacionais e internacionais.





O coordenador do programa Bolsa Esporte, Bruno Igreja, destacou que dois atletas de cada modalidade individual foram contemplados com a bolsa, e explicou que o critério desta seleção obedeceu a ordem de ranqueamento de cada federação. No total, foram destinadas 28 vagas para as modalidades de categorias individuais. Nesse grupo entrou Jonielson Alves do Nascimento.

Para Jonielson essa ajuda veio em boa hora, pois, ele não trabalha se dedica com exclusividade aos estudos e ao esporte. “Só conquistei a Bolsa Atleta, graças às minhas pontuações no Ranking Estadual, pois ela beneficia os melhores do estado do Amapá. Consequentemente, posso ir para Natal, participar do Norte/Nordeste. Com o recurso da Bolsa Atleta eu estou adquirindo meu material esportivo: é uma forma de investimento do governo do Amapá em seus destacados atletas”.





Sucesso

Há três anos como atleta de alto rendimento e competitivos Jonielson Nascimento, tem muitas vitorias nacionais, regionais e locais a celebrar.

“Quando comecei a praticar atletismo, minhas primeiras competições, foram as Corridas de Rua, na minha categoria que era de 16 a 19 anos. E sempre consegui subir ao pódio, sendo o primeiro, o segundo ou terceiro lugar, mas estava lá”.

Posteriormente, vieram as competições de Pistas e Jonielson sempre batalhou para alcançar as primeiras posições. “Eu sempre procurei melhorar nos 200 metros, me dediquei nessa prova, pois é nela que tenho maior rendimento”.

Quando fala em suas conquistas, Jonielson destaca os Campeonatos de Caixas de Atletismo Regional. Nos jogos Escolares e agora no Norte/Nordeste que conquistei ótimas colocações. Além do que, antes estive na Corrida do Círio em Belém (PA) e ganhei nos 1.000 metros.

As alegrias que o atletismo já me trouxe:

1°- Poder conhecer pessoalmente o melhor atleta brasileiro da atualidade: Giovane dos Santos!

2°- Ficar em terceiro lugar na categoria de 16 a 19 anos na corrida do BPRE!

3°- Fechar em 1° a meia maratona de revezamento do trabalhador, ajudando minha equipe que é a melhor do estado do Amapá a ser campeã!

4º- Conquistar o Bolsa Atleta!