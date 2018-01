Semana de Ciência e Tecnologia

A solenidade de abertura da 14ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) no Amapá, aconteceu na noite de segunda-feira, 23, com a palestra da professora pernambucana Carla Alexandre Souza sobre o tema “Jogo em jogo: a contribuição dos games no processo de aprendizagem dos estudantes”. O objetivo da SNCT é aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promovendo eventos que congregam as instituições parceiras, a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o país.





O evento promovido pelo governo do Estado e instituições de ensino e pesquisa conta com atividades nos municípios de Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari e Oiapoque.





Durante a programação que deu início à semana, o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, Rafael Pontes, falou da expectativa que é alcançar cerca de 5 mil pessoas nos seis municípios envolvidos. “As instituições se organizaram em diversos modelos de atividades para atendimento ao público que tenha interesse em participar”, afirmou o gestor.





Ele destacou, ainda, que no Amapá um relevante trabalho já vem sendo realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed) que está estimulando os jovens nas escolas, no que se refere a desenvolvimento de projetos. “Continuamos apoiando as instituições de ensino superior para fazer essa interação com ensino fundamental e básico, queremos consolidar este serviço de qualidade à população amapaense”, esclareceu Pontes.





Em sua palestra, Carla Alexandra mostrou o resultado de seu projeto de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco (UFP) explicando a contribuição e auxílio do games para os estudantes. Ela explanou que eles tendem a aprender de forma mais engajada com a utilização dos jogos.





“Realizamos dentro de sala de aula a Olimpíada de Jogos Digitais de Educação, que funciona como uma plataforma digital, na qual o aluno e professor entram, e customizam seus personagens. Eles têm vários objetos digitais para resolver durante o jogo, tudo isso, imbuído de uma grande narrativa, desafios e diversão”, enfatizou a palestrante.





O aluno Alan Almeida, 17 anos, do 3º ano da Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral, disse que ficou interessado em ciência e tecnologia, pois era uma área desconhecida por ele. “Estou planejando junto com um amigo criar um game para auxiliar pessoas que tenham dificuldade com a disciplina matemática. Vou acompanhar toda a programação da SNCT”, afirmou o estudante.





Participaram do evento autoridades públicas, estudantes, professores, pesquisadores, entre outros.





Os estudantes das Escolas Estaduais Coaracy Nunes e José do Patrocínio realizaram exposições de seus projetos





O projeto da Escola Coaracy Nunes, que envolve alunos do 6º ao 9º ano, é intitulado “Jogos de Matemática feitos com materiais reciclados”, no qual os alunos construíram dama, trilha, xadrez, cubo magico, dominó geométrico e palitos de picolé transformados em figuras planas (triângulo, quadrado, entre outros).





A professora de matemática Priscila Paranhos percebeu que o rendimento dos alunos na disciplina não estava desejável, por isso decidiu colocar em prática o projeto. “Percebemos que os alunos passaram a ter mais interesse em estarem envolvidos nas atividades de matemática”, destacou a educadora.





A programação que acontece até o dia 29 de outubro envolve seminários, lançamento de editais, concurso de redação, jogos, exposições, oficinas, palestras, workshop, minicursos e apresentações culturais. Os participantes receberão certificados online.





Estão envolvidos diretamente na programação órgãos do governo como a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), além de instituições parceiras como Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (Ifap) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).









Resultados de pesquisas são expostos na III Jornada Científica da Embrapa Amapá









Como parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), será realizada em Macapá a III Jornada de Iniciação Científica da Embrapa Amapá (JICAP) nos dias 26 e 27 de outubro, no Auditório Tucuju, com palestras de pesquisadores, exposição de pôsteres e apresentações orais de resultados de estudos desenvolvidos por acadêmicos e pesquisadores. Ainda como parte do evento, acontecerá o “II Café com Ciência” na biblioteca da Embrapa Amapá, às 17 horas da sexta-feira, 27/10, com apresentação de dois novos trabalhos técnico-científicos na área de quelonicultura (ênfase em tracajás). O evento é gratuito, dirigido às comunidades científica e acadêmica. Saiba mais no hotsite http://app.cpafap.embrapa.br/jornada

Jornada de Iniciação Científica divulga e avalia resultados de pesquisas

A Jornada de Iniciação Científica da Embrapa Amapá (JICAP) é um evento que objetiva divulgar e avaliar os resultados dos trabalhos de iniciação científica de graduandos que participam do Programa de Iniciação Científica desenvolvido na Embrapa Amapá, que conta com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), por meio do Pibic (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica). A III Jornada de Iniciação Científica da Embrapa Amapá marca a finalização do ciclo de 12 meses em que o bolsista se inseriu na pesquisa e foi orientado pelo pesquisador ou analista da Embrapa.





O pesquisador Ricardo Adaime, presidente da Comissão Científica do evento, ressaltou a Iniciação Científica como “uma oportunidade ímpar de colocar os estudantes em contato com a ciência, desde a concepção de um projeto de pesquisa, passando por sua execução, análise dos dados e, por fim, a publicação dos resultados”. Também integram a Comissão Científica os pesquisadores Valeria Saldanha Bezerra, Silas Mochiutti e Cesar Santos, da Embrapa Amapá; Luís Maurício Abdon da Silva e Luciedi de Cássia Leôncio Tostes, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa).





A SNCT é realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil. O objetivo é aproximar a ciência e tecnologia da população, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o País. A ideia é criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema. O período da 14ª SNCT vai de 23 a 29 de outubro de 2017 e tem como tema “A matemática está em tudo”.

A abertura da III JICAP aconteceu na quinta-feira, (26), com afixação dos pôsteres de 26 trabalhos científicos no corredor do prédio administrativo, onde ficarão em exposição durante todo este dia. Entres os trabalhos a serem expostos estão “Percepção do produto orgânico para o consumidor: estudo de caso no Amapá”, da acadêmica Ana Karolina Lima Pedrada, e pesquisador WardssonLutrino Borges; e “Crescimento de açaizeiros em latossolo amarelo no Estado do Amapá”, dos acadêmicos Larissa Favacho, Danielle Rodrigues e Rayane Rios, e pesquisador Silas Mochiutti. Veja a lista completa dos trabalhos em pôsteres





A programação de palestras teve continuidade com o pesquisador Ricardo Adaime, do Núcleo de Pesquisas em Proteção de Plantas, abordando o tema “Princípios de Redação Científica”. Os desafios e oportunidades de estudar no exterior é o tema da palestra seguinte, a ser apresentada pela pesquisadora EleneideDoffSotta, do Núcleo de Pesquisas em Recursos Florestais. O módulo de palestras será encerrado no período da tarde, com a apresentação da professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Maria das Dores Correia Palha, abordando o tema “Academia e o Pesquisador: refletindo sobre criador e criatura”.





Na sexta-feira (27), aconteceu as apresentações orais pela manhã e à tarde. Um total de oito trabalhos de bolsistas de Iniciação Científica CNPq/Embrapa serão apresentados a uma banca composta por cinco avaliadores, pesquisadores ou analistas da Embrapa, e mais um pesquisador convidado. O trabalho intitulado “Levedura e alga na alimentação de pirarucu: efeitos sobre as variáveis hematológicas”, dos acadêmicos Ruan da Silva Ramos, Maria Danielle Figueiredo Guimarães Hoshino, e pesquisadora Eliane Tie Oba Yoshioka, será apresentado às 14h30. No final do dia, haverá entrega de certificados para os três melhores trabalhados apresentados oralmente e para os três melhores apresentados em forma de pôster. Veja a lista completa dos trabalhos em apresentações orais: http://app.cpafap.embrapa.br/jornada/index.php/apresentacoes_orais