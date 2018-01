Max da AABB visita Sede Regional da UBAM





O Deputado Estadual do Amapá, Max da AABB, visitou, nesta quarta-feira (18), a Sede Regional Nordeste da União Brasileira de Municípios (UBAM), localizada em João Pessoa, Paraíba.

Deputado Estadual Max da AABB esteve com o presidente da UBAM em João Pessoa, Leo Santana, para conhecer a entidade que cuida dos municípios brasileiros.

O Parlamentar Amapaense foi a Sede da Instituição, objetivando conhecer as ações desenvolvidas pela UBAM em prol dos municípios de todo Brasil. Ele foi recebido pela equipe da UBAM, liderada pelo presidente da entidade, Leo Santana, que garantiu a celebração de uma grande parceria que beneficiará as prefeituras amapaenses, bem como tratará da capacitação de prefeitos e fortalecimento da gestão pública municipal.





Na recepção ao ilustre parlamentar, estiveram presentes o Consultor Ambiental, Fernando Iplá e a Palestrante Motivacional e Institucional Shirley Almeida, que integram o Staff Municipalista com atuação em todo país, na concretização dos programas e projetos patrocinados pela UBAM, em prol das cidades brasileiras.

Max da AABB, do Partido Solidariedade (SD), é um os mais atuantes parlamentares do seu Estado, o Amapá. Tendo conquistado grande índice de popularidade em virtude de suas ações que vêm beneficiando as classes sociais menos favorecidas, o lado do governador Waldez Góes, que mantém uma excelente gestão a frente do governo daquele Estado.





Para o presidente da UBAM, executivo Leo Santana, se constituiu uma visita de honra para a entidade à presença do ilustre parlamentar, deputado Max da AABB, que, segundo ele, demonstrou muita maturidade política, além do conhecimento dos problemas sociais e econômicos do Estado do Amapá, que embora enfrente “essa crise econômica, como todas as outras unidades federativas”, mas se mantém em pleno crescimento e com a capacidade de grandes investimentos para a geração de emprego e renda.





O presidente da UBAM estará desembarcando em Macapá esta semana, onde participará, no dia 23 (próxima segunda-feira), de uma Audiência Pública, proposta pelo Deputado Max da AABB, que será realizada na Assembléia Legislativa do Amapá, na qual serão debatidas as mais diversas ações da entidade em prol do fortalecimento dos Municípios, como também o desenvolvimento sustentável do Estado do Amapá, com a participação de prefeitos e representantes das mais diversas instituições, autoridades e a população amapaense.