PODER LEGISLATIVO

Deputados destacam empenho da bancada federal do Amapá na liberação de verbas para o Hospital Universitário





A deputada Roseli Matos (PP) destacou durante a sessão ordinária desta quarta-feira (18) o empenho da bancada federal do Amapá, em Brasília, que decidiu apresentar Emenda Impositiva de Bancada, no valor de R$ 90 milhões. O recurso garantirá a conclusão das obras do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que está com a obra adiantada em cinco meses em relação ao cronograma inicial.





Antes previstas para 2020, hoje a expectativa é que as obras do hospital sejam finalizadas em meados de 2019. Após a conclusão dos serviços, o HU necessitará de destinação de verba para ser totalmente equipado. “A bancada federal mostra que tem compromisso com o estado do Amapá. Por isso, deixo o meu reconhecimento público”, frisou a deputada.





O orçamento total previsto para a obra é de R$ 172 milhões, recurso proveniente do Ministério da Educação (MEC) e da bancada federal. Inicialmente, a obra tinha valor aproximado de R$ 167 milhões, mas foi atualizado, de acordo com a instituição.





Na avaliação da deputada Roseli, o HU será um marco diferencial na saúde pública do Amapá. “Quero parabenizar a reitora Eliane Superti, que, incansavelmente, tem lutado na busca de recursos para a construção do hospital, que, além de atender a sociedade, oportunizará os universitários do curso de Medicina colocar em prática o aprendizado em sala de aula, valorizando sua formação acadêmica”, frisou a parlamentar, destacando a presença da reitora na audiência pública, realizada em setembro, que debateu a importância do Hospital Universitário da Unifap.