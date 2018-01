Rodolfo Lopes toma posse como procurador-chefe do MPF no Amapá

Cerimônia conduzida por Raquel Dodge ocorreu nesta segunda-feira, em Brasília

Rodolfo Lopes tomou posse no cargo de procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá (PR/AP), na tarde desta segunda-feira, 2 de outubro. A cerimônia, conduzida pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ocorreu na PGR, em Brasília. Na oportunidade, também foi empossado o procurador regional eleitoral substituto Joaquim Cabral.

O procurador-chefe tem a competência de planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades administrativas da PR/AP. Rodolfo Lopes terá como substituto o procurador da República Antonio Diniz. O mandato das chefias do MPF/AP e do MP Eleitoral iniciou neste domingo, 1º de outubro, e terá duração de dois anos, admitida uma recondução pelo mesmo período.

Os membros do MPF foram eleitos, em agosto, pelo Colégio de Procuradores da PR/AP para chefiar a unidade. Na mesma eleição, Nathália Mariel e Joaquim Cabral foram escolhidos para conduzir o MP Eleitoral no Amapá.



Perfil

- Atualmente procurador regional dos direitos do cidadão, Rodolfo Lopes é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, possui pós-graduação em Direito Administrativo. Antes de ser procurador da República, foi defensor público federal, em São Luís/MA, procurador federal, em Palmas/TO, e analista judiciário na Justiça Federal de Ouricuri/PE.