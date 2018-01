POLITICA NACIONAL

Uma das preocupações era não revelar fatos além dos que havia confesso 20 dias antes, diante do juiz federal Sérgio Moro, no processo em que é réu com Lula no caso do terreno do Instituto Lula e do apartamento de São Bernardo, que ocultariam propinas da Odebrecht. Qualquer revelação pode comprometer as negociações de delação com a Lava Jato.