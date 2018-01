Política agroecológica e produção orgânica no Amapá

Segundo ainda o engenheiro agrônomo o PL deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa no início de 2018: “Estamos trabalhando intensamente para que o projeto seja encaminhado à Assembleia ainda no início de 2018; com a aprovada e sanção do governador, será regulamentada por decreto, o que permitirá a criação do plano estadual de agroecologis e produção orgânica, que vai entrar o PPA (Plano Plurianual) de 2019, inserindo-o na LOA (Lei Orçamentária Anual) com a destinação de recursos para a execução de programas, ações e metas. Com a lei vamos aprofundar a pesquisa com a Embrapa, porque teremos os incentivos do crédito, sendo possível especializar a assistência técnica, que é fundamental nesse processo, através do Rurap. Precisamos do conhecimento, através da educação, com estabelecimento de convênios com escolas e instituições; espermos estruturar todo o conjunto com a participação da sociedade”.