Alimentos Saudáveis na Mesa

De acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar – POF de 2015, mostram que 61,3% da população consome açúcar muito acima do recomendado por instituições voltadas à saúde pública, colocando o Brasil como 4º maior consumidor de açúcar no mundo com consumo anual de 12 milhões de toneladas, atrás apenas da Índia com consumo anual de 26 milhões de toneladas, União Europeia consumo anual de 18 milhões de toneladas e China com consumo anual de 16 milhões de toneladas. Enquanto a organização Mundial da Saúde recomenda que no máximo 10% das calorias consumidas por dia venham do açúcar, o brasileiro consome 16,3%. Este cenário deve ser seriamente considerado no caso das crianças, pois o regime alimentar precoce com várias fontes de açúcar pode levar à obesidade ainda nos primeiros anos de suas vidas. Por exemplo, leite com achocolatado, biscoitos recheados, doces e refrigerantes. Deve-se entender que o paladar é o último sentido a se desenvolver no ser humano, sendo sua evolução gradual após o nascimento. Logo, uma dieta altamente calórica certamente a levará a ter sobrepeso e obesidade. Recentemente, o Instituto de defesa do Consumidor (IDEC), em pesquisa encomendada ao IBOPE revelou que 17% dos adolescentes estão acima do peso, 8,5% são obesos, mais de 80% consomem sódio acima do recomendado e 17% consomem refrigerantes ou sucos artificiais diariamente.