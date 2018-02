Promotores de Justiça da Saúde do MP-AP são homenageados pelo Conselho Regional de Farmácia

















Os promotores de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do Amapá (MP-AP), André Araújo e Fábia Nilci Souza foram homenageados, no último sábado (28), em um Salão de Recepções, pelo Conselho Regional de Farmácia do Amapá (CRF/AP), em solenidade comemorativa pela passagem do dia do Farmacêutico.









Durante o evento, onde também foram homenageados profissionais farmacêuticos, os promotores receberam das mãos do Presidente do CRF/AP, Márcio Silva de Lima, uma placa como homenagem pelos serviços em prol da classe farmacêutica e da saúde pública.









O Presidente do CRF/AP, em seu discurso, destacou a importância do apoio do Ministério Público na valorização do profissional farmacêutico e na execução do termo de Cooperação firmado com o MP/AP.









A promotora Fábia Nilci comentou que “a homenagem recebida por um órgão de classe tão relevante, deixa-nos seguros de que o papel da Promotoria da Saúde vem sendo bem executado e que a cooperação com outros órgãos contribui para que os fins do Ministério Público, na defesa da ordem jurídica, sejam atingidos”.









“Trabalhamos com responsabilidade e zelo, o que beneficia aqueles de quem somos servos: a sociedade. O reconhecimento é gratificante, mas o melhor de tudo é ter a certeza que foi resultado de um trabalho em equipe, que está sincronizada e focada no cumprimento do dever de bem servir ao cidadão amapaense”, destacou a promotora Fábia Nilci.









De acordo com o promotor de Justiça André Araújo, que é o coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do MP-AP), a honraria é reflexo do empenho dos membros do Ministério Público homenageados.









“Reconhecimento é sempre bem-vindo e estou feliz pela homenagem. Seguiremos a trabalhar para resguardar os direitos da sociedade”, frisou o promotor André Araújo.









Comenda









A Comenda do Mérito Farmacêutico foi instituída pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio da Resolução nº 323, de 16 de janeiro de 1988. A homenagem destaca farmacêuticos e autoridades com relevantes serviços prestados à profissão.