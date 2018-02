Mais facilidade de acesso à informação e serviços: MP-AP lança novo Portal e nova intranet institucional





O Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP) lançou nesta segunda-feira (30), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, o novo Portal Corporativo e o MP Conectado, que é a Intranet em formato de rede social do MP-AP. Estas ferramentas estão ainda mais modernas e objetivam a melhor prestação de serviços e informação à sociedade, assim como a execução das atividades da instituição.









Os dois Projetos Estratégicos de TI fazem parte do programa +Inovação e foram desenvolvidos pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) junto com o Comitê Estratégico de TI. O novo site e a nova Intranet não tiveram custo financeiro para a instituição, pois foram desenvolvidos pelo servidor do MP-AP, Marcell Coutinho Ribeiro, que fez a apresentação técnica das novas páginas eletrônicas.









De acordo com o diretor do DTI, Rodinei Paixão, o novo portal foi desenvolvido com foco nos serviços mais acessados pelo cidadão e para se adaptar melhor a dispositivos móveis. Possui um carregamento mais rápido, oferece mais serviços a sociedade como um processômetro, recurso que permite se acompanhar a estatística do processo, e apresenta mais informações sobre os prédios do MP com a localização geográfica. O diário eletrônico, as notícias e os principais serviços do órgão ministerial ganharam posição de Destaque, além de novos atalhos. É necessário dar destaque a inclusão do recurso de acessibilidade em libras, o que garante o acesso aos serviços prestados pelo Ministério Público a todos os cidadãos.









Marcell Coutinho Ribeiro explicou que a nova intranet, denominada de MP Conectado, é um projeto inovador e premiado, que transformou a intranet em uma rede especial corporativa, totalmente reformulada para aumentar a velocidade de acesso, aumentar a segurança da informação, melhorar a usabilidade em dispositivos móveis e incluir diversos recursos para facilitar a integração de servidores e membros, tais como: novo chat, agora de uma forma fácil, membros e servidores vão poder acessar seus processos e portarias, notícias externas podem ser acompanhadas, resumo do e-mail institucional, menção de pessoas como no facebook, novas funcionalidades na pasta eletrônica, melhorias no sistema de artigos, dentre outras funcionalidades.









Conforme o promotor de Justiça Paulo Celso Ramos, que preside o Comitê Estratégico de Tecnologia (Ceti), o portal do MP-AP ficou com uma plataforma que possibilita melhor visualização em diversos dispositivos móveis, com um visual mais bonito e com clareza para o cidadão, que facilita a leitura de notícias e serviços. O membro do MP explicou também a importância da mudança na interface e as vantagens como segurança, interação e acessibilidade.









“O site está com um visual renovado, com melhor funcionalidade, dinamismo e interatividade, com maior destaque aos serviços disponíveis ao cidadão. Com cores e ícones modificados, melhoramos a identidade visual e o manuseio do Portal. Sobretudo a acessibilidade, fundamental para que todos possam ter as informações e serviços à disposição.”, frisou Paulo Celso Ramos.









De acordo com o procurador-geral de Justiça do MP-AP, Márcio Alves, a nova plataforma será fundamental para prestação de serviços à população.









“Com nossas páginas eletrônicas modernizadas, os dados e informações relativas aos atos e ações do Ministério Público ficam mais fáceis ao acesso da população, o que reflete na aproximação da sociedade do MP e torna a instituição ainda mais transparente”, destacou o PGJ.









Ao final da cerimônia de lançamento, a secretária-geral do MP-AP, promotora de Justiça Ivana Cei, entregou uma Portaria de Elogio ao servidor Marcell Coutinho Ribeiro, como reconhecimento ao grande serviço prestado no desenvolvimento das novas ferramentas.









A apresentação do novo Portal contou com a presença de membros, servidores e colaboradores do Ministério Público.