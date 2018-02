Encontro define data de audiência pública mista no Congresso Nacional com participação do Amapá

Será no dia 21 de novembro a realização da audiência pública conjunta reunindo a Comissão de Segurança Pública (CSP) da Assembleia Legislativa do Amapá e a Comissão Mista de Segurança e Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional, integrada por deputados federais e senadores. A definição da data ocorreu durante reunião de trabalho, realizada neste sábado (28), entre o deputado federal Marcos Reátegui (PSD), o deputado estadual Charles Marques (PSDC), membro da CSP, e o assessor institucional em Brasília, Elpídio Amanjás.





Na ocasião, também foi estabelecido que o tema do evento será “A Integração das Forças de Segurança na Área de Fronteira do Amapá e o Colapso do Sistema Prisional no Estado”. “A intenção é fazer uma sessão conjunta com as duas comissões para tratar sobre segurança de fronteira e, ao mesmo tempo, debater a estrutura prisional do estado com as autoridades que tem poder de decisão e mando”, disse o deputado Marcos Reátegui, afirmando que pretende convocar os ministros da Defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica, Justiça e os diretores das polícias Federal e Rodoviária Federal, o secretário nacional de Segurança Pública e o diretor do Departamento Penitenciário Nacional.





Para o deputado Charles Marques, essa audiência, inédita até agora, irá trazer o debate do problema para o centro do poder, que é Brasília, onde os gestores das pastas nacionais de segurança pública estarão presentes. “Será um marco, essa audiência, pela força que terá no debate, reunindo a Comissão Mista de Segurança da Câmara e Senado Federal, e pessoas expressivas desta comissão, como o senador Magno Malta e outros. Será um momento ímpar para discutirmos e aprovarmos soluções”, disse Marques, lembrando que esta é a primeira vez que se realiza, no Congresso Nacional, uma sessão conjunta entre Assembleia Legislativa do Amapá com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.