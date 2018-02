Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

Em agosto de 2010, o nobre e saudoso jornalista Carlos Bezerra escrevia sobre os desmandos e problemas institucionais e administrativos do país, como que prevendo as inconformidades que estavam por vir. Em um de seus artigos, o jornalista dizia: “É certo que, nunca antes na história deste país, atravessamos fase tão crucial. Na questão da moralidade pública, devido à falta de compostura que se vê em vários setores da administração pública no Brasil. Os sucessivos escândalos que ocorrem no país são de fazer corar, até mesmo um frade de pedra. Em épocas eleitorais, então, e apenas como exemplo, o abuso do poder financeiro, seja por parte de empresários que querem, eles também, seu lugarzinho ao sol do império onde o público tornou-se particular, como agentes públicos tratam o Erário como se fosse ele, apenas um cofre particular. E nesse rol não são poucos os que agem à sombra da lei. São essas pessoas que desviam do dinheiro do Erário, com um despudor jamais visto na história da República. O pior é que os homens de bem fogem da política como o diabo foge da cruz, porque sabem que, ainda que corretos, ficarão marcados a ferro e fogo com o estigma da corrupção. E o preço que os bons pagam pela omissão do exercício da política é serem governados pelos piores. O grande advogado de renome nacional e internacional Rui Barbosa já dizia em sua “Oração aos Moços”: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver se agigantarem os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. Lamentável verdade. Menos mal que iniciativas como o Projeto de Lei Ficha Limpa mostra que ainda há a possibilidade de vermos removido para sempre, este mar de lama que há muito cobre o Brasil. Acreditamos que podemos ter um país, senão de Primeiro Mundo, pelo menos de primeira classe. Só depende de nós”.