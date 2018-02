CARNAVAL 2018 - BOÊMIOS DO LAGUINHO

Boêmios do Laguinho apresenta novo casal de mestre-sala e porta-bandeira para 2018





A Universidade de Samba Boêmios do Laguinho apresenta o casal que será responsável em conduzir o seu pavilhão oficial em 2018. Optando por dar oportunidade à prata da casa, a agremiação anunciou Fefê do Laguinho e Pablo Sena como o primeiro casal da entidade.





Jennife Chaves da Costa (Fefê) tem 27 anos e desde pequena observava a confecção das roupas das porta-bandeiras na casa da tia Fé que ficava na rua da sua casa. Desfilou pela primeira vez na agremiação como destaque. Em 2008 foi sua primeira apresentação como PB e em 2010 passou a dançar com Pablo Sena que é seu par até hoje.





Pablo William Ferreira Sena (Pablo Sena) tem 21 anos, é filho do ex-presidente do Boêmios, Paulo Sena. Seu primeiro desfile pela agremiação foi em 2006, onde fazia parte de uma Ala coreografada. Em 2009, recebeu o convite para participar da Escolinha João Falconery Sena e já no ano seguinte foi convidado a ser mestre sala do segundo casal da escola junto com a Fefê.