Fase documental do concurso da PM encerra nesta quinta-feira

Candidatos têm até as 18h desta quinta para apresentar documentação no auditório do Comando Geral da PM.

Candidatos devem apresentar os documentos exigidos no edital no Comando Geral da Polícia Militar

O exame documental dos aprovados no concurso público para soldado combatente da Polícia Militar do Amapá (PMAP) encerra nesta quinta-feira, 23. Nesta fase, os aprovados devem apresentar a documentação pessoal, comprovante de escolaridade e algumas certidões, previstos no edital, à comissão responsável, coordenada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e PMAP. Quem não participar desta fase estará eliminado do certame.

O edital de convocação com nomes, datas e horários que os convocados devem apresentar os documentos no Comando Geral da PM, foi publicado pela Sead ainda no dia 13 de novembro, ou seja, com um prazo de 10 dias. No último do prazo, os atendimentos ocorrem pela manhã, de 8h às 12h, e à tarde, de 14h às 18h.

Finalizada essa fase, virão as etapas seguintes previstas no edital que rege o concurso: teste de aptidão física, exame psicológico, exame médico, investigação social e curso de formação de soldado.

Todas as convocações para as referidas fases serão feitas exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado (DOE) e pelo site da Sead ( www.sead.ap.gov.br ).

Reclassificação

Os convocados para a fase documental que não possuem a documentação completa podem solicitar a reclassificação no concurso, para, assim, não perder a sua vaga.

Para solicitar a reclassificação, o candidato deve comparecer no Comando Geral no dia e horário estipulados pelo edital de convocação, onde há servidores da Sead realizando especificamente este atendimento. O candidato que solicitar a reclassificação preencherá um formulário. Este documento será protocolado e a comissão analisará caso a caso, para deferir ou não o pedido.